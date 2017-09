Varias líneas de autobuses desviarán sus itinerarios con motivo de la celebración del último día de San Mateo

23/09/2017 - 10:10

Con motivo de la celebración de las actividades del último día de fiestas de San Mateo, el Ayuntamiento de Logroño informa de diferentes desvíos en los itinerarios del servicio de transporte urbano de este sábado, 23 de septiembre: Hasta las 17,00 horas: Línea 1. Hospital San Pedro - Lardero: av. de Doce Ligero de Artillería - av. de la Paz - c/ Muro de Cervantes - c/ Muro del Carmen - c/ Gral. Vara de Rey.

LOGROÑO, 22 (EUROPA PRESS)

Lardero - Hospital San Pedro: c/ Gral. Vara de Rey - c/ Muro del Carmen - av. de Navarra - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - c/ La Ribera.

En horario 21,30-22,30, coincidiendo con la Quema de la Cuba:

Línea 2. Yagüe - Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.

Varea - Yagüe: av. de la Paz - av. de Colón - av. Jorge Vigón - av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5. Madre de Dios - Valdegastea: av. de la Paz - av. de Colón - av. Jorge Vigón - c/ Gral. Vara de Rey

Valdegastea - Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey - av. Jorge Vigón - av. de Colón - av. de la Paz.

Línea 9. Pradoviejo - Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey - av. Jorge Vigón - av. de Colón - av. Doce Ligero - c/ Madre de Dios - c/ San Francisco - puente de Piedra.

Las Norias - Pradoviejo: puente de Piedra - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - av. Doce Ligero - av. de Colón - av. Jorge Vigón - c/ Gral. Vara de Rey.

Línea 10. Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - av. de Colón - av. Jorge Vigón - av. Gran Vía Juan Carlos I.

El Arco - Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz .

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea. Dichos autobuses recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.