Puertos.-La APA descarta "compatibilizar" espacios de uso portuario con otros fines hasta tener el máster plan

23/09/2017 - 11:28

"Creo que hay que esperar a ver qué dice el máster plan, ver qué diseño queremos y qué necesidades hay", ha apuntado la presidenta en una entrevista a Europa Press, quien ha explicado que toda la zona incluida en el muelle de Levante "tiene una función desde el punto de vista de las necesidades del puerto" especialmente durante el desarrollo de la Operación Paso del Estrecho (OPE), por lo que no estarían en condiciones de aportarse en los mismos términos que los espacios desafectados de la actividad portuaria y que son propiedad de la APA.

ALMERÍA, 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Carmen Ortiz, ha considerado "precipitado" contemplar un uso "compatible" de los terrenos con actividad portuaria con otros fines, al menos, hasta que las administraciones implicadas en el proyecto Puerto-Ciudad no cuenten con el máster plan, que definirá las necesidades bajo las que se renovará la fisionomía de este espacio.

Ortiz ha aparcado así la propuesta municipal que observaba la posibilidad de "compatibilizar" los terrenos que abarcan desde el Muelle de Levante hasta la Estación Marítima con otros fines más allá de sus funciones actuales; una cuestión que trasladó también al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), durante la última reunión de la comisión de seguimiento del Puerto-Ciudad, según ha explicado. "A día de hoy esos terrenos son necesarios para el embarque de pasajeros y tienen una actividad dentro de la función del puerto", ha explicado.

No obstante, ha subrayado que desde la APA están "abiertos" a estudiar un "diseño global", pero una vez que se tenga el máster plan, cuya adjudicación por parte de la Fundación Bahía Almeriport se prevé para el mes de diciembre, si bien aún se trabaja en el pliego de condiciones y no se ha determinado aún la licitación de este estudio.

Por otra parte, se ha mostrado abierta a trabajar sobre aquellos espacios ubicados fuera del plan de usos portuarios que abarcan desde el espigón de San Miguel hasta los aparcamientos del Muelle de Levante, que es un espacio que está "libre" a excepción del propio edificio de la sede de la Autoridad Portuaria, cuyo emplazamiento tendrá que variar.

CESIÓN DEL CABLE FRANCÉS

En este sentido, ha valorado la propuesta municipal para rehabilitar el Cable Francés mediante la construcción de un paseo mirador, para lo que ha manifestado que la APA está dispuesta a realizar una cesión del espacio por el tiempo que sea necesario al Consistorio, si bien "legalmente" no se podrá ceder la titularidad ni tampoco otorgar una partida directa para financiar las obras ya que "no se puede invertir por ley dinero del puerto en actividades que no sean meramente del puerto".

La presidenta de la Autoridad Portuaria ha considerado que la restauración del Cable Francés supone la revalorización de un "elemento singular" y el inicio del Puerto-Ciudad como "una pequeña guinda" del plan que se pone en marcha para "poner a disposición de la ciudad zonas que ahora mismo no se usan". Con ello, ha señalado que, cuando el Ayuntamiento lo solicite, se cederá el espacio "con la mayor agilidad para que se rehabilite".

De igual modo, Ortiz ha asegurado que la APA "no tiene ningún inconveniente" en hacer una "concesión" del Cable Inglés al Ayuntamiento en caso de que tenga algún plan para su rehabilitación y uso, según el interés anunciado por el primer edil con quien, por el momento, este asunto no se ha abordado, según ha dicho.

En cualquier caso, la presidenta de la Autoridad Portuaria ha explicado que la inversión para financiar las actuaciones del Puerto-Ciudad tienen que venir de otras administraciones implicadas, dado que "el puerto no puede invertir en infraestructuras que no estén dedicadas a la actividad portuaria", según ha ahondado; y también "de la iniciativa privada", ya que los suelos que contemplan en la renovación del espacio son de "atractivo" y tendrán "unos retornos económicos" que hay que contemplar.

Ortiz ha indicado que la entidad que elabore el máster plan deberá contar con la "opinión de los ciudadanos" y "hacer un diseño para todos" bajo unas líneas acordadas entre las administraciones implicadas para establecer áreas verdes, de esparcimiento, lúdicas y comerciales, entre otras, que den lugar a distintas fases para su paulatina acometida; todo ello sin dejar de contemplar una posible conexión ferroportuaria y la mejora del acceso a la A-7 por el puerto pesquero.