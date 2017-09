La logia masónica Obreros de Hiram abrirá por primera vez al ciudadano sus instalaciones en la Noche en Blanco

23/09/2017 - 11:46

La logia masónica Obreros de Hiram, la más antigua de Sevilla y adscrita a la Gran Logia Simbólica Española, ha resuelto abrir por vez primera sus instalaciones a la ciudadanía sevillana con motivo de la celebración de la Noche en Blanco el próximo viernes 6 de octubre, al objeto de poner sus actividades y filosofía de vida en conocimiento de "un público diferente".

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la logia, Orlando Sánchez, ha explicado que, si bien no es la primera vez que la asociación masónica realiza actividades de cara al ciudadano, éstas suelen estar restringidas a un público "muy determinado" de personas mayores o de ámbitos universitarios.

"Queríamos probar cosas nuevas", ha expuesto Sánchez, que ha desvelado que, si bien no ha sido la primera vez que esta iniciativa se somete a votación interna en el seno de la logia, sí lo ha sido a la hora de aprobarse.

Con la idea de abrir la sede --ubicada en las inmediaciones de la avenida de Kansas City-- al público para mostrar la masonería y ver qué se hace actualmente en el colectivo, Sánchez, economista sevillano de 39 años que ha sido recientemente elegido como nuevo presidente para el curso 2017-2018, ha definido la logia como "un espacio de convivencia como tantos en Sevilla, pero dirigido a personas con inquietudes éticas, sociales o filosóficas. Podríamos decir que somos el equivalente filosófico de un club de astrónomos aficionados o un equipo de deporte base".

Sobre los prejuicios que históricamente ha arrastrado la masonería, el presidente de Obreros de Hiram ha señalado que, "curiosamente, no existe tanto en las generaciones jóvenes, con cierta curiosidad y mucho desconocimiento, como entre la gente de cierta edad, que sí ha escuchado barbaridades".

En cuanto a los requisitos necesarios para ingresar como masón, Sánchez ha manifestado que, tradicionalmente, se pide al aspirante que sea una persona "libre y de buenas costumbres", entendiendo la libertad, sobre todo, en su vertiente mental, es decir, "que razone por su cuenta y no siga la primera consigna que escuche, que dirija su propio destino y no dependa económicamente de nadie, que sea mayor de edad y, sobre todo, que quiera entrar". "No que respire, trabaje y consuma, sino que sea una persona sobre el mundo", ha sentenciado.

La Respetable Logia Obreros de Hiram número 29 --su nombre oficial-- es de vertiente liberal y adogmática. Su naturaleza es mixta, admitiendo a hombres y mujeres en pie de igualdad. Su título distintivo es 'Obreros de Hiram', siendo el número 29 su ordinal en la relación de logias federadas. Adopta el Rito Escocés Antiguo y Aceptado en el desarrollo de sus trabajos y tiene por lema 'Poli ut Adæquatur', en alusión al trabajo por el desarrollo personal y la cohesión social. Es una de las logias más antiguas de la francmasonería en España, una vez legalizada la masonería tras la llegada de la Democracia.