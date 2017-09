Diputados de En Marea y los alcaldes de A Coruña, Santiago y Ferrol participarán en la asamblea pro referéndum

23/09/2017 - 12:31

PDeCAT, ERC, PNV y Compromís asistirán a la asamblea convocada por Podemos, IU, En Comú y En Marea a partir de las 9.00 en Zaragoza

MADRID/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)

Podemos y sus socios de En Comú, IU y En Marea celebran este domingo en Zaragoza la llamada 'Asamblea de parlamentarios y alcaldes por la fraternidad, la convivencia y las libertades', con la que pretenden construir un frente común contra la "ofensiva antidemocrática" del Gobierno en Cataluña, y reivindicar la necesidad de diálogo y de un referéndum pactado, como solución política a la crisis catalana.

Los alcaldes de las mareas en las ciudades de A Coruña, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica); Santiago, Martiño Noriega (Compostela Aberta y dirigente de Anova); y Ferrol, Jorge Suárez (Ferrol en Común y dirigente de EU) prevén acudir, después de participar también conjuntamente, en Braga, en varios actos de apoyo a la candidatura del Bloco de Esquerda.

En Marea ha informado, asimismo, de que participarán en el encuentro los diputados en el Congreso Yolanda Díaz, Antón Gómez-Reino, Alexandra Fernández, Ángela Rodríguez; y la senadora Vanessa Angustia.

También acudirán el portavoz del partido instrumental en Galicia, Luís Villares, así como otros diputados en O Hórreo como Carmen Santos (secretaria xeral de Podemos Galicia), Paula Quinteiro, Juan Merlo, Pancho Casal, Marcos Cal, Paula Verao, Eva Solla (coordinadora de EU) y Magdalena Barahona.

En Marea ratificó el miércoles en un comunicado su apoyo expreso al referéndum y también a esta asamblea. Anova, formación nacionalista integrada en el partido instrumental, también lo había hecho, por su parte, el martes.

"Entendemos que la propuesta para convocar una asamblea extraordinaria de diputados, alcaldes y otros representantes políticos será de utilidad si va dirigida a sumar una mayoría social y política que derogue el Estado de excepción autoritario y garantiza la celebración del referéndum del 1-O", defendió Anova.

"DEL LADO DE LA DEMOCRACIA"

El encuentro, que el grupo parlamentario confederal abrió a la participación de todas las formaciones que estén "del lado de la democracia" frente a la "represión" del PP, contará finalmente con la presencia del PDeCAT, ERC, PNV, Compromís y Mès Mallorca y varios alcaldes de candidaturas de unidad popular, como la de Barcelona, Ada Colau.

El partido morado no ha conseguido sumar a esta iniciativa al PSOE, partido que desde el primer momento se negó a asistir al considerar una "irresponsabilidad" hacer creer a los catalanes que se puede conseguir un referéndum pactado en Cataluña.

OBSTÁCULOS PARA CONSEGUIR SEDE EN ZARAGOZA

De hecho, Podemos llegó a acusar a los socialistas de "alinearse" con el PP en el conflicto catalán y "vetar" el acto asambleario "dejando a un lado la libertad de expresión y el derecho a reunión", tras denegar la diputación de Zaragoza, presidida por el PSOE, la cesión del espacio donde en un principio estaba convocado el encuentro.

Tras esta polémica, la asamblea tendrá lugar finalmente a partir de las 9.00 horas en el pabellón municipal Siglo XXI de esta ciudad, a pesar de los intentos del PP de impedir también la utilización de este espacio pues, según denunciaron, la solicitud del partido morado no cumplía "la normativa" municipal.

El objetivo de este encuentro, que se produce justo a una semana del referéndum convocado por la Generalitat para el 1 de octubre, es consensuar un manifiesto que denuncie la deriva "antidemocrática" del Gobierno en el conflicto catalán, y reivindique la necesidad de aplicar "soluciones políticas", como el derecho a decidir, a través de un referéndum pactado entre las partes, vinculante y con garantías.

COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS CON LOS INDEPENDENTISTAS

Podemos, En Comú, IU y En Marea coinciden con el PDeCAT y ERC en la defensa del derecho a decidir y en el rechazo a la estrategia del Gobierno de Mariano Rajoy, que tachan de "represiva". De hecho, el líder del partido morado, Pablo Iglesias, cargó el jueves toda la responsabilidad de la escalada de tensión en Cataluña sobre el Gobierno, y evitó pedir a los independentistas que den marcha atrás y desconvoquen el 1-O.

No obstante, Podemos y sus socios no comparten la hoja de ruta del PDeCAT y ERC, ya que, como ha afirmado Iglesias en reiteradas ocasiones, no son partidarios de la independencia sino de que "Cataluña se quede en España", aunque con un "encaje territorial" diferente. Tampoco coinciden en su visión sobre las consecuencias de la consulta del 1 de octubre, pues el partido morado y las confluencias la entienden como una movilización y no como un referéndum vinculante.

Aún así, este domingo tratarán dejar a un lado sus diferencias para presentarse como un bloque "democrático" y de defensa de los derechos civiles y la libertad, frente al "bloque reaccionario del PP y Ciudadanos".

Además de las nutridas delegaciones de dirigentes y parlamentarios que enviará Podemos, IU, En Comú y En Marea, encabezadas por sus líderes o portavoces Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Xavier Domènech y Yolanda Díaz, respectivamente, habrá cargos electos del PDeCAT, ERC, PNV, Compromís y Mès Mallorca.

PARTICIPANTES Y AUSENCIAS

De estas formaciones, sólo el PDeCAT ha decidido enviar a su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, que acudirá junto al diputado Ferran Bel y al portavoz en el Senado, Josep lluis Cleries. Por su parte, ERC estará representado por el diputado en Madrid Jordi Salvador y el senador Jordi Martí, según han informado estas formaciones a Europa Press.

El PNV, que ese mismo domingo celebra la fiesta de su partido, el Alderdi Eguna, ha explicado que, por este motivo, su única representación será del diputado Mikel Legarda. Desde el País Vasco, Bildu también saludó la iniciativa, pero ha decidido no participar, al considerar que se trata de un acto de consumo interno del partido morado.

Por parte de Compromís, socio de Podemos en la Comunidad Valenciana, tampoco estará su portavoz en la Cámara Baja, Joan Baldoví, pero sí los diputados Enric Bataller y Marta Sorlí; el senador Carles Mulet; los parlamentarios en las Cortes valencianas Mónica Álvaro, Josep Nadal y Juan Ponce; y la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal.

Los socios de Podemos en Mallorca, Mès, también estarán representados, en este caso, por su coportavoz David Abril. Sin embargo, no acudirá nadie de Mès Menorca porque aunque "aplauden la iniciativa de querer encontrar una solución al conflicto político", creen que "llega tarde" y que "debería haberse organizado mucho antes, no a pocos días de la cita electoral".

En cuanto a los alcaldes de las grandes ciudades, a los que Podemos también ha convocado, han confirmado su asistencia, además de Ferreiro, Noriega y Suárez, Colau, así como el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, que se está encargando de gestionar el evento. También va a intentar asistir, aunque todavía no ha confirmado, el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi'.

Entre las ausencias, además de la del PSOE, destaca la de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aunque su gobierno municipal de Ahora Madrid estará representado por la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, que además es dirigente del partido morado.