Monago considera "proporcional" la actuación del Gobierno ante quienes quieren que haya "tensión" y "ruido"

23/09/2017 - 12:38

Enlaces relacionados El Gobierno invita a reflexionar a quienes quieren derogar la prisión permanente (16/06)

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado que la actuación del Gobierno y del poder judicial está siendo "proporcionada" y ajustada al ordenamiento jurídico que impone la constitución ante el desafío soberanista en Cataluña, sobre el que ha dicho que hay quien quiere que haya "tensión" y "ruido" para lograr una proyección internacional.

CABEZA DEL BUEY (BADAJOZ), 23 (EUROPA PRESS)

Monago ha considera que la reacción del Gobierno está respondiendo a un "salto entre las normas" con las que se dotaron todos los españoles, y asimismo ha señalado que el poder judicial está actuando conforme a la Ley, al tiempo que ha subrayado que "los jueces y fiscales son independientes por fortuna en España".

Con respecto a la actuación del resto de fuerzas políticas, ha dicho que "hay de todo", si bien ha resaltado que hay "unidad", no ya en torno al Gobierno, sino a los principios de la democracia y del orden constitucional, por parte del PP, PSOE y Ciudadanos.

Hay otros, ha señalado, que tienen "añoranzas" fuera de las fronteras españolas y en otros continentes, en referencia a Podemos, cuyos dirigentes "no están a la altura que se les tiene que exigir a unas fuerzas que están representadas en las Cortes Generales".

En este sentido, se ha referido a una protesta convocada en Cáceres en la que se exhibieron esteladas independentistas "con diputados de Podemos acompañándoles". Así, y con respecto a la justificación de que la formación morada lo que apoya es el derecho a decidir, ha remarcado que "los que están con las esteladas están proclamando la república de Cataluña".

"Hay que ser más serio", ha señalado Monago, quien ha continuado que "por fortuna hay un bloque constitucionalista que representa a la inmensa mayoría de los españoles, también a los catalanes".

En todo caso, ha lamentado que los próximos días se van a vivir en Cataluña "con tensión", ha dicho, porque "algunos quieren que haya ruido para que haya una proyección internacional de ese carnaval que han fabricado".

"Nos sonroja no solo en España, sino sobre todo en el seno de la Unión Europea, con argumentos falaces como el derecho a decidir y el 'España nos roba', con grandes mentiras que se han repetido una y otra vez por parte de un colectivo que son los gobernantes actuales de Cataluña, que lo que buscan no es la independencia sino que al final no terminen donde por sus conductas tienen que terminar y ya están en la puerta, que son los juzgados", ha apuntado.

Por fortuna, ha señalado, hay un Estado de Derecho, normas y un poder judicial que "corrige" estos "excesos", pero "no como opresión, sino que las normas son de obligado cumplimiento para un catalán, un madrileño o un extremeño".

PILARES DE LA CONSTITUCIÓN

Monago ha realizado estas declaraciones en respuesta a los periodistas este sábado en la localidad pacense de Cabeza del Buey, donde ha acudido para pronunciar una conferencia titulada "Del liberalismo de 1812 al liberalismo actual: enlaces y pasarelas" en el marco de los XVIII Curso Internacional de Verano-Otoño de la Universidad de Extremadura.

En ella ha puesto en valor los pilares del pasado para garantizar una convivencia en paz y libertad en los momentos actuales. Así, ha homenajeado la figura de Diego Muñoz Torrero, "uno de los extremeños más ilustres y posiblemente más desconocidos" y que fue uno de los padres de la Constitución de 1812 y de la que "muchos de los pilares siguen vigentes hoy en día".

Monago ha puesto en valor que hace dos siglos, hubo personas que "pudieron ponerse de acuerdo y hacer una Constitución cuyos principios nos siguen inspirando", ha informado el PP en una nota de prensa.

También ha destacado el concepto de "ciudadanía con derechos y obligaciones" afirmando que "es muy importante conocer la historia que algunos ahora pretenden reescribir". De este modo, ha señalado que "muchas de las cosas que hoy tenemos se escribieron hace más de dos siglos" manifestando que "no fueron por inspiración divina, sino que lo hicieron personas".

Por otro lado, en respuesta a las preguntas de los periodistas, y respecto a la detención de un miembro del DAESH en Mérida durante el día de ayer, Monago ha afirmado que sirve para "poner en valor la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" que son "de primer nivel" y que trabajan en silencio siendo "efectivos" ante la amenaza terrorista.