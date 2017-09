Martín Cuenca presenta 'El autor', una "sátira" en la que se ríe de sí mismo y cuestiona al espectador

23/09/2017 - 13:09

El cineasta Manuel Martín Cuenca presenta en el 65 Festival Internacional de Cine de San Sebastián su última película 'El autor', que ha calificado como una "sátira" de la profesión, "una exageración conectada con las pulsiones de la realidad", en la que se ha "reído" de sí mismo y que busca mantener "la pulsión" entre "dar la razón y cuestionar" al espectador. Además, ha señalado que "hay que traicionar la letra para respetar el espíritu cuando haces una adaptacion" literaria como ésta, que se basa en la novela 'El móvil' de Javier Cercas.

SAN SEBASTIÁN, 23 (EUROPA PRESS)

Martín Cuenca se ha referido en estos términos en rueda de prensa en la capital guipuzcoana, rodeado del equipo de este filme, protagonizado por Javier Gutiérrez, María León, Adelfa Calvo, Adriana Paz, Tenoch Huerta, Antonio de la Torre y Rafael Téllez y con guión de Alejandro Hernández, del propio Cercas y del músico compositor de la banda sonora de la película, José Luis Perales.

El cineasta ha indicado que la película, que relata la historia de Álvaro un hombre dispuesto a convertirse a escritor por encima de todo, es "una sátira, una exageración conectada con las pulsiones de la realidad" en la que se ha reído "de lo que hacemos" y de él mismo. "Probablemente somos mas necios de lo que creemos, y con esa idea de trascender, de hacer grandes películas probablemente estamos haciendo un poco el imbécil", ha apuntado.

Además, ha explicado que en su cine busca jugar con la "pulsión" entre lo que "le gusta al espectador, que es lo que nos gusta a todos, que nos den la razón" y, por otro lado, "el que nos cuestionen, que es cuando más aprendemos".

Respecto a adaptar la novela de Cercas, ha confesado que la literatura es "una experiencia" que le "traspasa" y ha relatado como 'El móvil' trata "un tema muy serio", que le "tocó", pero "con ironía", de una forma "magistral". "Es una novela corta que leí del tirón, la cerré, me reí de mí mismo y dije aquí hay una película", ha confesado.

Después, ha indicado que tras una segunda lectura comenzó a trabajar con Alejandro Hernández en el guión, "respetando la esencia de la novela pero haciendo nuestra la historia", porque, a su juicio, "hay que traicionar la letra para respetar el espíritu cuando haces una adaptación".

Sobre el personaje de Álvaro que interpreta Javier Gutiérrez, Martín Cuenca ha señalado que quizás tiene "una visión un poco perversa del egoísmo de los autores y de cierta maldad, o no", porque, al mismo tiempo se siente "muy orgulloso" de hacer lo que hace, películas. "Es lo que más me gusta, el lugar donde me gusta estar", ha afirmado, para añadir que él también se siente como Álvaro, "dispuesto a ha hacer lo que sea para seguir haciendo lo que me gusta".

PERSONAJES QUE INCOMODAN

En este sentido, ha señalado que "más allá de premios", lo que busca cuando hace cine es "tener la oportunidad de hacer otra película", eso es lo que da "sentido" a su trabajo.

También ha apuntado que su objetivo no es crear "empatía" entre el espectador y sus personajes, en su anterior trabajo 'Caníbal', que presentó también en el Zinemaldia en 2013, el protagonista era un asesino en serie que comía a sus víctimas.

"Nunca me ha interesado esa idea de los personajes que complacen al espectador, me interesan los personajes que incomodan al espectador con los que es difícil empatizar, pero a los que es fácil comprender, porque hay algo en ellos algo de cada uno de nosotros", ha afirmado. Preguntado por los periodistas sobre el final de 'El autor', que difiere al de la novela, ha explicado que su "preocupación" era que "se viera venir" y que fuera "coherente". En todo caso, ha señalado que al final.

PARA SER "LEAL"

Al respecto, Cercas ha señalado que película y libro acaban de manera diferente porque el final de la novela es "metaliterario, no cinematográfico" y para "ser leal a una novela tienes que traicionarla para llevarla al cine".

El escritor ha señalado que es "imposible" que una película que se ata al libro sea buen, porque sus lenguajes son diferentes, "es una traslación". Por otro lado, ha relatado que 'El móvil', su primera novela, la escribió con 23 años y pensó que "nunca se iba a publicar", pero es un libro que ha tenido "suerte" y "30 años viene este señor y me dice que quiere hacer una película", pensé que estaba "loco", pero también que "esta película va sobre como los escritores somos caníbales y somos capaces de hacer lo que sea para escribir".

Sobre la adaptación, Hernández ha puesto en valor que Martín Cuenca ha tenido "los huevos de explorar" territorios que se salen de su "zona de confort" en esta película, lo que supone "un lujo como guionista", porque también le ha dado la "oportunidad" de "probar" algo que no se atrevería a "explorar solo".

Gutiérrez ha afirmado, sobre su personaje en el filme, que es "obsesivo, como todo creador, y lleva su obsesión a límites insospechados" pero es "un gran personaje". Además, ha ensalzado a Martín Cuenca, "el mejor director de actores que existe en España", con "pasión y honestidad".

"Con un buen guión, un gran personaje y una mano sabia como la de Martín Cuenca, el trabajo está hecho", ha destacado, para añadir que ha estado "muy asustado" con este papel, pero ha disfrutado "mucho" en el rodaje y está "muy contento con el resultado".

Por su parte, María León, Adriana Paz y Adelfa Calvo también han destacado el trabajo realizado por Martín Cuenca, con el que "nunca te acabas de sorprender", porque "crees que conoces al personaje, pero no". "Ha sido un privilegio trabajar con él", han explicado.

"Todo lo que haces es de verdad", ha señalado Calvo, quien emocionada ha explicado que se ha desnudado "moral y físicamente" en esta película y tiene el sentimiento de que va a ser "algo maravilloso".