Tous pide a la Fundación Rosa Oriol renovar su patronato para hacerlo "apolítico y transversal"

La vicepresidenta, Rosa Tous, envía una carta a la impulsora de la Fundación, Sor Lucía Caram

La vicepresidenta de Tous, Rosa Tous, ha enviado este martes una carta a Sor Lucía Caram, impulsora de la Fundación Rosa Oriol, solicitando la renovación de su patronato para hacerlo "apolítico y transversal", según ha informado la compañía en un comunicado.

La compañía catalana de joyería ha decidido relevar de su fundación a dos de sus patronas: Elena Rakosnik, vicepresidenta, y Pilar Rahola, vocal, tras recibir llamadas al boicot a través de redes sociales, según publica 'El Confidencial'.

"Como presidenta de la Fundación, debo proteger su reputación y evitar que se resienta por motivos ideológicos y políticos", ha manifestado Rosa Tous en la carta, en la que destaca que la misión de la Fundación es ayudar a aquellos que lo necesitan y defiende que no puede verse perjudicada a causa del contexto político actual.

"Me siento profundamente orgullosa de ser española y catalana, como he afirmado públicamente, y por coherencia no puedo permitir que miembros del patronato sean cuestionados por su posicionamiento político o de confrontación", añade.

La entidad tiene previsto una reunión del patronato el próximo 20 de diciembre, en el que su presidenta quiere tratar como principal orden del día el relevo de "algunos de sus miembros, dado su posicionamiento político".

"Agradecemos su colaboración durante estos años, pero el contexto actual nos obliga a contar con un patronato apolítico y transversal", argumenta Tous, que también alude a la protección de los beneficiarios y a la reputación de Tous, ya que argumenta que, aunque su implicación en la Fundación es a título personal, deben mantener una coherencia pública en atención a sus clientes, socios, empleados, franquiciados y proveedores.

FUNDACIÓN

En abril de 2009, Sor Lucía Caram impulsó la creación de una Fundación y de su patronato, solicitando la cesión del nombre de Rosa Oriol, actual presidenta de honor de la entidad, en agradecimiento a su contribución, y nombró a su hija, Rosa Tous, presidenta del patronato.

Caram consiguió involucrar a más de 200 voluntarios y a las principales familias de Manresa, entre las que se encuentra Rosa Oriol.

La compañía ha afirmado que, a raíz del proceso soberanista en Catalunya, muchas compañías de origen catalán han sufrido boicot por ser consideradas afines a la causa independentista, y ha asegurado que la marca ha recibido la inquietud de las directoras de sus tiendas que eran consultadas por los clientes en relación a este asunto.

La familia decidió posicionarse a través de un comunicado interno que afirmaba: "Somos internacionales de vocación y españoles y catalanes de corazón".

Sin embargo, las redes sociales han vuelto a cuestionar el posicionamiento de la marca a causa de su vinculación a la Fundación debido al perfil de algunos de los miembros de su Patronato.

"Siempre hemos considerado que nuestra contribución social era privada y personal. Nunca hemos querido que fuera utilizada como una arma ideológica o política de personas que quieren dañar nuestra reputación o la de una entidad que realiza una labor encomiable", concluye Rosa Tous.