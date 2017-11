Pp y cs defienden en solitario el refuerzo de la alta inspección educativa

21/11/2017 - 20:00

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

PP y Ciudadanos defendieron este martes en solitario en el Pleno del Congreso el refuerzo de la Alta Inspección Educativa, con acusaciones de "oportunismo" por parte de los demás grupos parlamentarios y advertencias del riesgo que esa pretensión supone para los trabajos de la subcomisión para un pacto social y político por la educación.

Primero fue Ciudadanos el que sometió a debate la toma en consideración de una proposición de ley para crear una agencia que ejerza esa función con independencia, y que solo contó con la intervención favorable del PP. Después el PP defendió una proposición no de ley para que en el marco de la subcomisión se aborde el refuerzo de las competencias que ya tiene asignadas la Alta Inspección Educativa. En ambos casos solo contaron con su apoyo recíproco.

La responsable de Educación del PP, Sandra Moneo, defendió la proposicion no de ley no por "oportunidad" ni por "oportunismo", aseguró, sino porque la lealtad institucional ha sido vulnerada, la normatia básica ha sido "sistemáticamente incumplida", se ha roto el principio de igualdad de oportunidades y "hay quien ha querido legislar al mergen de la ley" y construir un modelo educativo "vulnerando la ley".

Denunció que el sistema educativo ha sido un "instrumento utilizado para fabricar una ficción al margen de la ley" y el Estado debe hacer uso de los mecanismos de los que dispone para garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles.

No se trata de "inventar nuevos instrumentos", dijo, en alusión a la proposición de Ciudadanos, sino de desarrollar los ya existentes, y no de "desapoderar" al Estado de sus funciones sino de consolidar las que tiene otorgadas.

"Éramos pocos y parió la abuela", dijo el portavoz del PSOE, Manuel Cruz, recordando otras iniciativas sobre este mismo asunto ya debatidas en las últimas semanas y el "doblete" de esta sesión, con el PP y Ciudadanos compitiendo por ser "el campeón en restar competencias autonómicas y recentralizar el sistema educativo".

Más que el "oportunismo", dijo, lo grave es la "deslealtad" que demuestra el PP con la subcomisión, al pretender que los acuerdos en aquella requieran dos tercios de la misma pero que una proposición no de ley que se puede aprobar por mayoría simple sea "de obligado cumplimiento" de cara al pacto educativo.

"No traigan sus riñas conyugales", dijo el portavoz socialista al PP y Ciudadanos, "y no se tiren a la cabeza la vajilla del pacto educativo porque esa vajilla no les pertenece, es de todos".

"EMPEZAR POR RTVE"

Javier Sánchez, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señaló al PP y a Ciudadamos como "igualmente responsables" al sembrar dudas sobre el trabajo de los inspectores y de los docentes, en el caso del PP no porque les preocupe el adoctrinamiento sino para "evitar que su socio naranja le siga pasando por la derecha".

La estrategia, denunció, es sobredimensionar casos aislados de incumplimiento de la ley, generalizar las sospechas y aprobar medidas draconianas, inventar "un problema que no existe para tapar sus irresponsabilidades".

Sánchez dijo al PP que si realmente le preocupara el adoctrinamiento "tendría que empezar por RTVE" y actuar también ante los centros educativos que segregan por sexos o promulgan idearios ultraconservadores. Con propuestas tan "incendiarias", alertó, el acuerdo por la educación se aleja "un poquito más".

Marta Martín anunció el voto favorable de Ciudadanos pese a considerar un tanto extraño que el partido que sustenta al Gobierno promueva una proposición en la que se insta "a sí mismo a ejecutar sus funciones".

Para Joan Olòriz, de ERC, la proposición del PP es "la versión de bolsillo" de la defendida por Ciudadanos, algo que tenía que hacer ante la inminencia de la campaña electoral para no quedar mal "con la extrema derecha que se disputan" y para servir de "guiño" para el candidato en Cataluña, Xavier García Albiol.

Reiteró que la escuela catalana "ha sido, es y será ejemplo de libertad, convivencia, democracia y plurilingüismo", y expresó su confianza en que este debate desaparezca el día siguiente de las elecciones catalanas, porque si no "difícilmente habrá pacto" por la educación.

Joseba Agirretxea, del PNV, denunció que PP y Ciudadanos están inmersos en una especie de "espiral de dos huevos duros más" y que presentan el sistema educativo como un "cuartel militar". "Si van a llevar esto al pacto de Estado pueden olvidarse de nuestra participación", alertó.

