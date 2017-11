Susana Díaz exige al Gobierno "sensibilidad" porque "no es de recibo" trasladar a inmigrantes a una cárcel

21/11/2017 - 20:50

BRUSELAS, 21 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Lourdes Pino) La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha exigido este martes "sensibilidad" al Gobierno central porque "no es de recibo" trasladar a los inmigrantes que llegan a las costas españolas a un cárcel, en este caso a la de Archidona (Málaga), que aún no ha entrado en funcionamiento.

En declaraciones a los periodistas en Bruselas con motivo de su viaje institucional para mantener reuniones con varias autoridades de la Unión Europea, la presidenta ha manifestado que, desde el verano, la Junta estaba avisando al Gobierno español de lo que se estaba percibiendo en las costas andaluzas, con un significativo incremento en la llegada de inmigrantes, destacando una importante presencia de menores no acompañados.

"El problema, en lugar de ir a menos, ha ido a más y hoy los datos son peores que los que teníamos durante el verano y antes y creo que el Gobierno se tiene que poner las pilas y hablar con aquellos países que en origen son capaces de detener la situación que se está produciendo y luego actuar ya aquí de otra manera", según Susana Díaz.

En su opinión, no es de recibo que los inmigrantes que llegan a nuestra costas se metan en una cárcel, aunque esté en desuso o no haya entrado en funcionamiento. "No es de recibo y ésta no es la manera de actuar", ha sentenciado Susana Díaz, quien ha recalcado que espera que haya más sensibilidad por parte del Gobierno central y se trabaje más en la cooperación en origen con los propios países, para evitar la situación que estamos viendo.

Ha agregado que una vez que esos inmigrantes están en España, hay que actuar con la sensibilidad que corresponde en un país desarrollado como España, que tiene que respetar todos los tratados humanitarios y el derecho de acogida de estas personas.

"Ésta no puede ser la respuesta que dé España a los inmigrantes que lleguen a nuestra costas", según ha recalcado la presidenta sobre el traslado a la cárcel de Archidona.