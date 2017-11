Montserrat Galcerán, reprobada en el Pleno de Tetuán con los votos a favor de PP y Cs y la abstención del PSOE

21/11/2017 - 22:05

"Que la bancada de la derecha me repruebe entiendan que es un honor", ha indicado la edil

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La concejala-presidenta de Tetuán, Montserrat Galcerán, ha sido reprobada este martes en el Pleno del distrito por su actitud "autoritaria y arbitraria" con los votos a favor de PP y Cs y la abstención de los socialistas.

Tal y como ha indicado la edil de Cs Sofía Miranda (impulsora de la reprobación) en declaraciones a Europa Press, "la actitud de la concejala-presidenta no era la apropiada para dirigir ningún Pleno".

"Ha politizado el Pleno, echó a una vecina, trata con desdén a asociaciones que no le dan la razón... y además es que tiene una actitud muy autoritaria", ha apostillado.

La reprobación ha llegado en el punto número 15 del orden del día. El vocal vecino de la formación naranja, Antonio Crespo, ha asegurado que Galcerán "ha pasado del sí se puede al no es mi competencia".

"Ha permitido que se insulte a vocales vecinos, ha amenazado con desalojar el Pleno, y ha perdido las formas enfrentándose a los vecinos y perdiéndoles el respeto", se ha dirigido a Galcerán.

Además, ha acusado a la concejal-presidenta de realizar un "uso corrosivo de las instituciones públicas", y de "no reconocer la inseguridad del distrito y de la existencia de bandas".

Asimismo ha añadido que Galcerán pretende "dividir a los vecinos". También ha cargado Crespo contra la "fobia" de la concejala-presidenta del distrito hacia Azca y MadrEAT. "Cada vez está más sola, dimita y deje que alguien trabaje por el distrito", ha concluido.

El final de la intervención de Crespo ha estado acompañada por aplausos y gritos, a favor y en contra de su exposición.

"EL CIRCO DE Cs"

Desde Ahora Madrid, Iván Cases ha acusado a Ciudadanos de querer crear un "circo" en el Pleno del distrito de Tetuán. "Un circo trufado de mentiras y trucos", ha apostillado, para añadir a continuación que "se ha abusado del talante dialogante" de la concejala-presidenta.

Además, Cases ha criticado las "mentiras" de Cs tanto contra Ahora Madrid como contra el propio distrito de Tetuán.

Los socialistas, en voz de Rafael Álvarez, han afirmado estar de acuerdo en argumentos de Cs como la "inacción" de la Junta de Tetuán en lo que concierne a la Plaza de Bravo Murillo.

"Es verdad que muchas de las proposiciones que se presentan no se realizan con argumentos que a mí me ponían en primero de Primaria... pero en el PSOE nuestras acciones van encaminadas a que los ciudadanos vivan mejor", ha expresado Álvarez.

Por todo ello ha asegurado que la reprobación "no es suficiente" para garantizar la mejoría de la calidad de vida. "Si estuviéramos seguros de que otro concejal lo hiciera mejor, lo apoyaríamos, pero vamos a esperar al desarrollo del debate", ha apostillado.

"NO PILLA DE SORPRESA"

PP ha asegurado que a ellos no les "pilla de sorpresa" la petición de reprobación de Galcerán. "Hay motivos para reprochar su ejecución del cargo institucional; desde el respeto institucional que me merece, se lo digo: su parcialidad en el Pleno afecta a la falta de empatía y capacidad de resolución frente a los vecinos y los problemas relevantes que han tratado de presentarle", ha apuntado Manuel Gómez, vocal vecino de la formación.

Gómez le ha recordado que "representa a todos los vecinos, le guste o no le guste". "Vamos a votar a favor por la falta de empatía con los vecinos del distrito, la ausencia de compromiso resolutivo en los problemas que le trasladan y la ausencia de neutralidad con grave dejación de funciones en algunos casos... creemos que hay razones para votar a favor", ha remarcado.

Galcerán ha tomado la palabra tras las intervenciones del resto de grupos. Ha asegurado que "el abuso de autoridad" que le achacan no es "verificable" y que "no se aportan datos" al respecto. "Además, los datos que aportan son falsos", ha indicado.

Ha negado que haya expulsado a nadie del Pleno del distrito. "Nunca he echado a nadie del Pleno y nunca he quitado la palabra a nadie", ha remarcado.

"Todos los que me conocen saben que he sido impulsora de la introducción de pedagogías no autoritarias. Como persona dedicada a la docencia he entendido siempre que el autoritarismo presenta problemas, sobre todo a la hora de solventar conflictos... y tanto como profesora universitaria como directora de grupos de investigación he tenido un trato horizontal... y ganar unas elecciones no me ha cambiado", ha comunicado al Pleno.

Además, ha asegurado que el hecho de que haya algún vecino enfadado con ella "es lo más natural de la Tierra", porque es "lógico que en una ciudad haya conflicto". "Habrá personas que digan que ahora se hace poco, igual que antes, es lógico que haya personas de distintas convicciones", ha apostillado.

Para la concejala-presidenta, la reprobación se debe a una estrategia "cortoplacista" que le da "mucha pena" ya que "por unos votos quieren dinamitar el distrito". "Que la bancada de la derecha me repruebe entiendan que es un honor", ha concluido.

Finalmente, la reprobación ha salido adelante con el 'sí' de PP y Cs, y la abstención del PSOE. Ahora Madrid ha votado en contra.