Violencia género. el psoe urge al gobierno a ir más allá del pacto de estado y tomar medidas

22/11/2017 - 9:30

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, exigió este miércoles al Gobierno ir más allá del pacto de Estado firmado en la lucha contra la violencia de género e implantar con urgencia las medidas acordadas.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Robles urgió al presidente Mariano Rajoy a que presenten iniciativas para combatir esta lacra, porque si no "lo vamos a hacer nosotros", ya que "las víctimas no resisten ni un minuto más. ¡Basta ya de fotos, basta de campaña, pónganse a trabajar, no podemos consentir que haya una sola mujer más asesinada!", dijo la portavoz socialista.

Por su parte, el presidente indicó que es "importante" que se mantenga el "espíritu de consenso" con el que aseguró que "siempre" se ha trabajado en esta cuestión y aseveró la voluntad del Gobierno y del PP de "mantener ese acuerdo en el tiempo".

Reconoció que "queda mucho por hacer" pero que no se parte "de cero", porque ha habido "avances en los últimos años" que se han traducido en una bajada del número de víctimas y un aumento de las denuncias, las llamadas al 016 y las medidas de protección.

En su intervención, Robles quiso rendir homenaje a las 40 mujeres y ocho menores que han sido asesinados en lo que va de año, y a los 23 menores que se han quedado huérfanos, porque no se trata de una cuestión de estadística.

Agregó que desde 2011 el Ejecutivo ha rechazado "todas" las iniciativas propuestas por el PSOE para luchar contra la violencia machista, hasta que finalmente se ha conseguido un pacto "de mínimos", que aseguró que el PSOE aprobó "por sentido de responsabilidad porque no podíamos dejar sin protección a las mujeres".

No obstante, advirtió de que van a ser "absolutamente exigentes en velar por el cumplimiento" del pacto, porque han pasado dos meses y medio y todavía "ni una iniciativa para que se pongan en marcha, ni una para devolver competencias a ayuntamientos con los correspondientes recursos".

Ante estas palabras, Rajoy afirmó que han sido varios los gobiernos que han trabajado "mucho" y que el actual pacto "ya se está implementando y el año que viene tendrá dotación que se aprobó ayer en el Congreso".

22-NOV-17

