Antoni Sansó: "Sé lo que un político puede hacer y lo que no"

22/11/2017 - 10:00

"Creo que nadie puede dudar de que queremos turismo, pero lo tenemos que poder mantener", recalca el nuevo director general de Turismo

PALMA DE MALLORCA, 22 (EUROPA PRESS)

El recién nombrado director general de Turismo, Antoni Sansó, no está "preocupado" por llegar al cargo tras la imputación de su predecesora, Pilar Carbonell, ya que sabe "lo que un político puede hacer y lo que no".

Así se ha expresado Sansó en una entrevista concedida a Europa Press en la que defiende la gestión de Carbonell, de la que no tiene "ninguna crítica". "Para nosotros, no es que ella haya hecho nada que no pudiera hacer", ha enfatizado el nuevo director general.

El ex conseller insular de Cultura, ex regidor y ex diputado autonómico ha sostenido que la forma en la que se ha producido la marcha de Carbonell, investigada en el 'caso Cursach', no afectará a su trabajo como director general.

En concreto, Sansó ha apuntado que "los aspectos técnicos y jurídicos siempre deben ser correctos" pero que eso no debe provocar que los cargos públicos se cierren "en banda" y no quieran recibir a empresarios. "No somos elegidos para encerrarnos en despachos", ha razonado Sansó, que ha avanzado que continuará con una línea "abierta", sin "negarse a recibir y contestar a la gente".

En este sentido, el nuevo director general ha explicado que Carbonell es "una persona muy abierta" pero "a veces esta apertura parece que no se entiende". "Simplemente dar información lo encuentro normal", ha dicho Sansó en referencia a la conversación telefónica entre Carbonell y el directivo del Grupo Cursach Bartolomé Sbert, incluida en un informe policial.

"CREO QUE NADIE PUEDE DUDAR DE QUE QUEREMOS TURISMO"

Por otro lado, el nuevo director general ha apostado por poner las bases "para que el turismo pueda ser sostenible a muy largo plazo". "Creo que nadie puede dudar de que queremos turismo, pero también lo tenemos que poder mantener, con la sostenibilidad que siempre hemos pedido", ha defendido.

En este contexto, Sansó cree que "a veces con las políticas turísticas no se ha pensado a largo plazo, sino más en el día a día".

El nuevo director general se ha mostrado convencido de que en temporada alta se ha "llegado al límite" pero que el techo de plazas ha ayudado a estabilizar la situación. "Hoy no es posible crecer una plaza más, creo que es el límite que necesitaba Baleares", ha incidido Sansó, que ha argumentado que "a veces la gente exige más" que lo que permiten las competencias que tiene el Govern.

Paralelamente, el nuevo alto cargo ha explicado que no prevén ninguna bajada de turistas el próximo verano y ha asegurado que Baleares es "un destino maduro que la gente conoce". Por ello, "nadie dejará de venir por un impuesto turístico", ha subrayado, preguntado por las críticas de los hoteleros en la World Travel Market de Londres.

Asimismo, el director general se ha mostrado partidario de la subida del impuesto turístico sólo en verano ya que de otro modo la campaña para promover el turismo de invierno "se podría resentir" y "no se entendería". "Sólo subir en verano fue lo correcto", ha aseverado.

"LA LEY DE ALQUILER TURÍSTICO HA VENIDO PARA QUEDARSE"

Finalmente, en cuanto a la ley del alquiler turístico --en cuya elaboración trabajó como asesor de la Conselleria-- Sansó cree que es "pronto" para valorar sus efectos sobre el mercado de vivienda residencial dado que "muchas personas han preferido esperar a ver qué pasaba con la ley" ante los avisos de inconstitucionalidad.

Sin embargo, finalmente el Estado no ha impugnado la norma y "hoy la gente se empieza a dar cuenta de que la ley ha venido para quedarse" por lo que "se tendrán que adaptar a la ley, y no con la esperanza de cambiarla a corto plazo".

Por todo ello, el director general confía en que la ciudadanía asumirá "que la ley está en vigor" y que esto hará aflorar la oferta residencial.