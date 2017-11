Podemos exige el cierre de los CIE de Algeciras y Tarifa y pide explicaciones por trasladar inmigrantes a Archidona

22/11/2017 - 10:09

La senadora andaluza y portavoz adjunta en el Senado de Unidos Podemos en el Senado, Maribel Mora, ha registrado escritos ante el Defensor del Pueblo, Fiscalía y ante el juez de control y vigilancia del CIE de Algeciras y Tarifa solicitando su "cierre inmediato". Además, Mora ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique la decisión de trasladar inmigrantes a la cárcel malagueña de Archidona.

CÁDIZ, 22 (EUROPA PRESS)

"Mientras el plan de emergencia del CIE de Algeciras y su anexo de Tarifa recoge graves irregularidades, el Gobierno interna a los cientos de migrantes llegados en patera a las costas de Levante en una cárcel que aún no había comenzado a funcionar", ha manifestado la senadora, quien ha recalcado "el carácter inhumano de las políticas migratorias de nuestro Gobierno".

Según ha senadora, en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales elaborado por el Cuerpo Nacional de Policía, y solicitado al Gobierno por la senadora Mora, se reconocen "las graves deficiencias de las instalaciones" de los CIE de Algeciras y Tarifa. El informe apunta que "el sistema contr incendios actual no está operativo" y que "el plan de evacuación urgente, de manera que se garantice la evacuación de los detenidos, no se puede llevar a cabo".

Además, dicho documento recoge un "inventario de medios materiales" al que se acompaña una descripción del estado de los mismos. "Además de no existir megafonía o sistema de alarma, los extintores constan como no revisados, se detalla que no funcionan ni la central de alarma ni los pulsadores de incendio y se desconoce el estado de mantenimiento de las bocas de incendio y de los pulsadores de alarma", ha detallado.

A estas "preocupantes carencias" se suman, según Mora, "el sistema de apertura manual de las celdas, que utilizan candados y que, en caso de incendio o emergencia, podrían convertir las instalaciones en una ratonera mortal". Todas ellas han sido puestas en conocimiento del Defensor, Fiscalía y Juzgado de control del CIE de Algeciras por Mora, que "insta al cierre cautelar de las instalaciones hasta que se solventen las deficiencias".

"El Gobierno se empeña en poner en peligro las vidas de los internos retenidos en el CIE de Algeciras y Tarifa así como la de los propios funcionarios que trabajan en las instalaciones", ha señalado la senadora andaluza de Podemos, para quien "el cierre inmediato de estas instalaciones denigrantes es urgente y necesario".

COMPARECENCIA DE ZOIDO

Por otra parte, la senadora Maribel Mora ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique "la decisión del Ministerio de internar a migrantes, recién llegados en patera a nuestras costas, en el Centro Penitenciario de Archidona". La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Senado también ha registrado una batería de preguntas para que el Gobierno "ofrezca explicaciones ante una decisión que ha alarmado a la sociedad civil".

La senadora Mora pide al Gobierno "información sobre la capacidad y la ocupación" de cada uno de los centros de internamiento existentes en nuestro país. También pregunta al Gobierno respecto a qué juzgado realiza las funciones de control jurisdiccional de los migrantes retenidos en el Centro Penitenciario de Archidona.

También pide al Gobierno que "le proporcione cifras del personal y de los servicios" que se ofrecen en las instalaciones de Archidona, a fin de que "se garanticen las necesidades especiales de los migrantes retenidos". La senadora andaluza quiere saber también "si ha dictado el Gobierno algún tipo de resolución a los efectos de calificar como centro de internamiento temporal de inmigrantes las instalaciones de Archidona".

Por último, la senadora Mora insta al Gobierno a pronunciarse sobre "si considera que dicha actuación es conforme a la actual normativa de extranjería, a la doctrina constitucional y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo". "Ya sabíamos que a este Gobierno le preocupa poco o nada el bienestar y la dignidad de las personas migrantes; ahora sabemos también que no le importa lo más mínimo saltarse incluso la Ley de Extranjería para meter en la cárcel a personas que, víctimas de la violencia y las mafias, acaban de llegar a nuestro país en patera", ha concluido Mora, que tiene previsto visitar el próximo viernes el Centro Penitenciario de Archidona.