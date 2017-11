La acusación espera reflejar "los puntos débiles" de la declaración de los acusados por la supuesta violación

22/11/2017 - 10:19

El abogado de la joven dice que ella "no está enclaustrada" y cree que no está siguiendo el juicio

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

El abogado de la joven denunciante de la supuesta violación grupal de los Sanfermines, Carlos Bacaicoa, ha afirmado que este miércoles en el interrogatorio de los cinco acusados en la vista oral del juicio tratará de reflejar "los puntos débiles de sus declaraciones y de su comportamiento en general", aunque ha reconocido que será "complicado que se contradigan entre ellos", teniendo en cuenta además que su declaración se produce prácticamente al final del juicio.

En este sentido, ha planteado que "el tribunal ha sido demasiado garantista" al dejar el interrogatorio a los acusados para la parte final del juicio y ha dicho que "si hacemos esto por ser garantistas estamos diciendo por exclusión que el resto de tribunales de España no lo son y me parece que aquí sí que se ha pasado un poco de garantista".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar al Palacio de Justicia de Pamplona, Carlos Bacaicoa ha señalado que quizá el tribunal ha actuado "un poco presionado por todo el juicio mediático que se ha formado y se quiere desmarcar también un poco de todo esto y decir que son profesionales y que no les va a influenciar nada, pero creo que se han pasado un poquito, porque no había motivo para hacer esto".

En todo caso, ha señalado que en una indagatoria que se realizó en septiembre los acusados "no deberían haber tenido contradicciones y lo hicieron fatal, aunque se supone que lo prepararon". "Hoy será más complicado que se contradigan entre ellos", ha afirmado.

Acercándose el final del juicio, el abogado ha considerado que su acusación se "sostiene", aunque ha precisado que "luego lógicamente está el factor humano, los jueces, ya sabemos que la justicia humana no es como la divina, desgraciadamente, entonces habrá que ver".

También ha apuntado, a preguntas de los periodistas, la posibilidad de que los vídeos grabados por los acusados se vuelvan a ver en la sala a petición de las defensas, si bien la acusación particular no tiene previsto solicitarlo.

"NO ESTÁ ENCLAUSTRADA"

Sobre la joven denunciante, ha manifestado que no está siguiendo el juicio y ha precisado que "no está enclaustrada", está en Madrid, en su casa. "No he hablado con ella del tema, pero no creo que lo esté siguiendo", ha comentado.

También se ha referido al apoyo que se está dando desde las redes sociales a la joven y ha dicho que "igual se vuelcan demasiado, a veces dicen cosas que no responden a la propiedad, meterse con el magistrado como se están metiendo no es procedente".

Por su parte, Miguel Ángel Morán, abogado también de la joven, ha dicho que esta es una jornada "complicada, dura y larga" y ha pedido "dejar tranquila a la víctima".