Gibraltar.- Picardo no cree que el Brexit les deje aislados, ni ve a Dastis intención de volver a 1969

22/11/2017 - 10:50

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha afirmado que no cree que el Brexit, que ha calificado de "locura" y "no ser una cosa progresista mirando al futuro", les deje aislados. Además, ha señalado que no ve al ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, "intención de volver a 1969", cuando la Verja se cerró.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, Picardo ha recordado que "hoy día el mundo está interconectado" y ha incidido en que "nadie está hablando de cerrar la frontera".

Asimismo, tras recordar que hasta 1969 "había libre movimiento" y que la verja abrió al tránsito de vehículos una vez que España entró en la Unión Europea, el ministro principal de Gibraltar ha afirmado que porque salga de ella "no hay que volver al periodo 1969-1982".

En cuanto a la relación con el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, el dirigente gibraltareño ha incidido en que no han tenido contacto personal, aunque por lo que ve en "los titulares, su talante es mejor que el de Margallo", cuyas "declaraciones no eran progresistas ni eran buenas".

Picardo ha manifestado que lo que le pide la gente es "que haya fluidez en la frontera" y ha afirmado que Dastis "no busca restricciones en la frontera", lo que a su juicio "es un buen talante".

PARAÍSO FISCAL

El ministro principal de Gibraltar ha vuelto a negar que el Peñón sea un paraíso fiscal y ha señalado que "nadie, menos España, dice que lo seamos". "En el resto del mundo no somos considerado un paraíso fiscal, pero España insiste en eso", ha incidido.

Picardo ha manifestado que en Gibraltar hay "sobre 14.000 sociedades" y ha afirmado que "son 30.000 si se cuentan desde la primera sociedad que hubo desde 1800, lo cual es una manera perniciosa de acusar".

Además, ha asegurado que Gibraltar presta información fiscal a España cuando se la pide y ha recordado que, "cuando el tripartito", desde el Peñón se puso sobre la mesa un tratado específico para estos asuntos que "España no lo firmó", alegando que tenía que firmarlo con Reino Unido.

ACOSO A PESCADORES

En cuanto al último capítulo sobre el presunto acoso a un pescador que se encontraba faenando en aguas cercanas a Gibraltar, Picardo, además de defender la territorialidad de las aguas, ha apelado a una razón medioambiental.

"Si las aguas no fueran nuestras, tendría que ser la propia Guardia Civil la que interviniera porque ese pescado no puede venderse en España al no ser un caladero reconocido por la Junta, pero como las aguas son de Gibraltar, lo hacemos nosotros porque ahí tampoco se puede pescar", ha explicado.

Finalmente, ha señalado que si se mira el mapa de la Junta de Andalucía en los que se especifican los caladeros existentes, "no hay ningún caladero por Gibraltar", por lo que "si hay algún pescador que pesca ahí, no puede vender el pescado bajo las leyes españolas porque no es un caladero reconocido por la Junta".