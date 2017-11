Madrid. sabanés y el psoe arremeten contra el protocolo anticontaminación de la comunidad

22/11/2017 - 10:39

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, afirmó este miércoles que el Protocolo para Episodios de Alta Contaminación de la Comunidad llega "tarde, mal, débil y con confrontación", en tanto que el portavoz socialista en el Área, Chema Dávila, lo calificó de "chiste malo y de mal gusto".

Dávila pidió la valoración del Área respecto al Protocolo autonómico aprobado ayer en una pregunta que formuló hoy en la comisión del ramo, y a la que contestó inicialmente la coordinadora general de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad, Paz Valiente, y en el segundo turno la propia Sabanés.

El concejal socialista, que dio la pregunta por formulada, dio su opinión en su segundo turno. Al tratarse de una pregunta, no una interpelación, los concejales del PP no pudieron defender el Protocolo de la Comunidad, pero expresaron con gestos y murmullos su oposición a lo que estaban escuchando.

Sabanés dijo que el Protocolo de la Comunidad "llega tarde, llega mal, llega débil" y llega en un ambiente de "confrontación", puesto que portavoces del Gobierno autonómico acusaron al Ayuntamiento de improvisar y ahora la normativa regional ha llegado dos años después de que el Gobierno municipal presentara el suyo (había ya otro anterior de tiempos de Ana Botella) y siete después de que lo pidiera la UE. En esa línea, hizo un "llamamiento a la coordinación" y a "no hacer demagogia" ni convertir la salud de los ciudadanos en "un elemento de controntación".

Por su parte, Valiente dio la bienvenida a la Comunidad a la reflexión sobre el problema. Ya entrando más al contenido del Protocolo, a pesar del "sucinto" resumen que les ha llegado, celebró que la Comunidad reproduzca los criterios y escenarios que recoge el municipal.

No obstante, también denunció que el escenario 1 sólo es informativo, que el 2 contempla unas medidas "tímidas" de reducción de la velocidad en la M-45 y otras autovías autonómicas, que el 3 se limite a medidas voluntarias de reducción del uso de la calefacción y que no prevé facilidades al transporte público y que sólo el 4, con unos niveles de polución a los que no se ha llegado nunca, contemplaría una reducción de la velocidad a 90 km/h en esas carreteras.

Dávila describió el protocolo como "chiste malo y de muy mal gusto", porque, aun manteniendo los escenarios establecidos por el Ayuntamiento, demuestra que el PP "nunca se ha interesado" por luchar contra la contaminación, lo que se traduce en unas "medidas insuficientes y confusas" y en que "se pasa la patata caliente a los ayuntamientos", de forma que podría haber reglas distintas en cada municipio. Finalmente, reprochó que no hay ningún estudio que revele mejoras en la calidad del aire al bajarse el límite de la velocidad de 100% a 90%.

22-NOV-17

