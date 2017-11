Clavijo ve "positivo" el cupo vasco mientras las negociaciones no perjudiquen al resto de ciudadanos

22/11/2017 - 10:30

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, remarcó este miércoles en el Foro de la Nueva Economía que el cupo vasco es un "derecho histórico" y, por lo tanto, todas las conversaciones de diálogo y entendimiento "que no perjudiquen al resto de la ciudadanía" constituyen algo "positivo".

En un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el presidente canario se refirió así al proyecto de la nueva ley del cupo vasco para el quinquenio 2017-2021, en la que se fija un cupo base para este año de 1.300 millones de euros.

A su juicio, las críticas desde otros partidos y gobiernos autonómicos a este asunto ejemplifican "cómo el clima político en el país impide que se alcancen acuerdos".

En todo caso, recordó que el cupo vasco es un "derecho histórico" que "no surge en estos momentos" y vio como algo "positivo" que se produzcan "conversaciones de diálogo y entendimiento" entre administraciones.

Eso sí, advirtió de que estas conversaciones no han de perjudicar "al resto de la ciudadanía" de otras comunidades e hizo especial hincapié en que criticar por negociar "no suma en absoluto" porque no hay "necesidad de tener que utilizar la crítica a otra comunidad autónoma por las negociaciones o acuerdos que alcance".

(SERVIMEDIA)

22-NOV-17

MFN/pai