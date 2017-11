Cataluña. el gobierno reconoce que está "bajando" la preocupación por cataluña fuera de españa

22/11/2017

MADRID

El Gobierno reconoce que la "preocupación" por Cataluña en el extranjero está "bajando", por lo que prevé que si la campaña para las elecciones del 21-D sigue "tranquila" como está, "no suscitará mucha más atención" esta cuestión fuera de España.

Fuentes del Gobierno perciben que el foco mediático sobre la cuestión catalana ha perdido intensidad y aseguran que el presidente Mariano Rajoy no ha dicho que haya "salvado" España, como publica un diario italiano.

"Ya he salvado a España" y "ahora toca recuperarse de las heridas", asegura el diario italiano 'La Reppublica' que le ha trasladado Rajoy en una entrevista. Dichas fuentes gubernamentales no lo quieren desmentirlo pero sostienen que, aunque el presidente no se pronunció en esos términos, no le dan más importancia.

Respecto a la situación con Cataluña, dichas fuentes también indican que el pacto fiscal en Cataluña "no es posible" y remarcan que el Ejecutivo "siempre" está "a favor de la igualdad" de los españoles. No obstante, apuntan que entre el pacto fiscal y el actual sistema hay "diferentes grados".

Sobre la reforma de la Constitución, en la entrevista al medio italiano, Rajoy dice que "se habla de reformar la Constitución pero hasta ahora nadie ha indicado claramente cuál sería el objeto de esa reforma".

A este respecto, las fuentes gubernamentales remarcan que se trata de la posición que mantiene desde "siempre" el Ejecutivo. Así, afirman que "nunca" se ha opuesto Rajoy a modificar la Constitución pero que quienes piden la reforma tienen que saber lo que quieren y plantear.

22-NOV-17

