La posible remunicipalización de Calle 30, sugerida por Cámara de Cuentas, llega el viernes a comisión de investigación

22/11/2017 - 11:19

La posibilidad de remunicipalizar la sociedad Madrid Calle 30, sugerida por el informe de la Cámara de Cuentas, llegará este viernes con el dictamen de la comisión de investigación, tachada hoy por el concejal del PP Álvaro González de "circo".

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha recordado este miércoles en la comisión del ramo y a una pregunta del PP que el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas "establece que el modelo de gestión (mixto) ha sido lesivo para las arcas del Ayuntamiento dado que establecía que los pagos a la sociedad no se basaban en un estudio de viabilidad sino en las garantías de beneficios de las constructoras, de un 7 por ciento".

Unido a que la Cámara de Cuentas "haya aconsejado al Ayuntamiento que modifique el contrato y asuma la gestión directamente". Será el viernes cuando se presente el dictamen de la comisión de investigación, con conclusiones y recomendaciones que el Gobierno "debe estudiar y adoptar prevalenciendo el interés económico del Ayuntamiento", ha explicado.

Sabanés ha subrayado que, por tanto, "no hay fecha prevista para la remunicipalización ni se ha calculado el coste de la misma". "Tendrá que acabar la comisión de investigación y en función de las recomendaciones se tomarán las decisiones", ha insistido la concejala.

El edil del PP Álvaro González ha sacado a colación unas declaraciones hechas por el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, hace dos años, cuando avanzó que la sociedad Madrid Calle 30 se iba a remunicipalizar pero que no podía entonces revelar la estrategia de la reversión. "No tienen ni fecha ni cuánto costaría la remunicipalización. No les hacía falta una comisión, que ha sido un circo", ha criticado.