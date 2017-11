Collado pide a la Junta "garantías" y "parámetros fijos" para que la UCLM tenga una mejor financiación

22/11/2017 - 12:16

Ante la petición de transparencia de los estudiantes dice que al existir varios campus "puede que la información haya fallado"

CIUDAD REAL, 22 (EUROPA PRESS)

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado, ha pedido este miércoles "garantías" y "parámetros fijos" para un incremento de la financiación de la institución académica por parte del Gobierno regional.

En la inauguración de una exposición sobre refugiados en el campus de Ciudad Real, Collado, a preguntas de los medios, se ha referido así a la última propuesta del Gobierno regional de incluir una disposición adicional en los presupuestos que salve la diferencia entre los 140 millones de subvención nominativa que figura en los Presupuestos regionales para 2018 y los 160 que reclama la Universidad.

El rector ha asegurado que la situación no se salva porque alguien diga que se va ampliar el Presupuesto, sino que hay que asegurar "bajo qué parámetros se va a hacer".

Collado ha indicado que los puestos que ahora ocupan tanto él como los consejeros del Gobierno regional son temporales y que es preciso darle una perspectiva de tiempo a la financiación de la UCLM.

El rector ha agregado que hasta el viernes, fecha en la que acaba el período para poder presentar enmiendas a los presupuestos regionales, hay tiempo para buscar una solución y, en este sentido, ha mostrado la "total disposición" de él y de su equipo de Gobierno para seguir negociando hasta el final.

En relación a las manifestaciones de estudiantes de este martes en los cuatro campus de la UCLM, Collado las ha estimado, sobre todo, porque es una idea que ha partido y se ha organizado por los propios estudiantes y ha entendido que fueron un éxito.

En relación de la petición de los estudiantes de mayor transparencia sobre la situación económica de la UCLM, Collado ha señalado que, dada la existencia de varios campus, puede ser que la información haya fallado y que se intentará mejorar.

En todo caso, ha añadido que, si no era la intención llevarlas en secreto, sí se ha querido que la negociación con el Gobierno regional fuera "discreta" y por eso no se ha conocido el problema hasta que no se ha dado a conocer el proyecto de Presupuestos para 2018.