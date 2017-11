El primer acusado en declarar por la supuesta violación muestra "actitud colaboradora y educada", según su abogado

22/11/2017 - 12:36

El primero de los cinco acusados que ha declarado este miércoles en el juicio por la supuesta violación grupal de los Sanfermines ha mostrado "una actitud colaboradora y lo más educada posible", según ha manifestado su abogado, Agustín Martínez Becerra, que ha precisado que "es normal que estén tensos".

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

El acusado ha contestado a las preguntas de todas las partes salvo a las de la representación del Ayuntamiento de Pamplona y de la Comunidad foral.

Agustín Martínez Becerra ya ha anunciado a su llegada al Palacio de Justicia que sus clientes no contestarían a estas partes al entender que son representaciones "puramente testimoniales y casi me atrevería a decir que pseudopolíticas". "Entendemos que no es necesario responder a sus preguntas, pero no va a haber ningún tipo de inconveniente en responder tanto a fiscal como acusación particular", ha indicado a los medios.

Finalizada la primera declaración y cuando el segundo acusado ya estaba declarando, se ha suspendido la sesión por las molestias que estaba ocasionando una concentración convocada frente a la sede judicial con el lema '¡No es no! Justicia'.