Junta ve "difícil" fijar la cantidad destinada a la financiación de UCLM "de aquí al viernes" porque aún no hay acuerdo

22/11/2017 - 12:36

Ruiz Molina insiste en que en la enmienda se reflejará que la financiación se ligue al contrato programa

TOLEDO, 22 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha asegurado que antes de fijar en una enmienda a los presupuestos del 2018 la cantidad destinada a la financiación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) debe haber un acuerdo con la Institución académica en un "número definido", y por el momento no existe este acuerdo. Por ello, ha dicho ver "difícil" poder establecer esa cuantía "de aquí al viernes", día en el que termina el plazo que tienen los grupos parlamentarios para presentar enmiendas parciales a las cuentas del próximo año.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, ha reaccionado a las declaraciones del rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, que ha señalado que si la enmienda a las cuentas de 2018 no está ligada a una cantidad establecida, no tiene mucha validez.

"No se puede poner esa cantidad, si no se acuerda antes del viernes", ha asegurado Felpeto, que ha indicado que esto "no se improvisa en un día" y ha aseverado que "la urgencia es que se adquiera el compromiso de financiación".

Siguiendo con esta idea, el titular de Educación ha deseado que puedan llegar a un acuerdo en este término, pues su equipo trabaja con los datos que la UCLM les facilita, y ha recalcado, que a pesar de este proceso, "no hay desencuentro" ni con la UCLM ni con la Universidad de Alcalá.

"Depende de ellos o nosotros", ha asegurado Felpeto, que ha señalado que una vez se llegue a un punto de encuentro, habría que rubricarlo.

AUTORIZACIÓN DE HACIENDA

De su lado, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado que lo que figuraría en la enmienda es establecer el contrato programa con la UCLM y la autorización del consejero de Hacienda para "hacer las modificaciones presupuestarias necesarias" para establecer la financiación del mismo.

"Se trata de que con tranquilidad y transparencia desarrollemos ese contrato programa y dotarle financieramente de los recursos necesarios", ha aseverado Ruiz Molina, aunque ha considerado "prácticamente imposible" que se llegue a un acuerdo de este miércoles al viernes, añadiendo que su equipo y el de la Consejería de Educación trabajan en la redacción de esta enmienda y también en los términos de dicho contrato programa.