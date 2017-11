El Instituto Internacional de Medio Ambiente defiende el cierre de la central de Es Murterar

22/11/2017 - 12:55

Iidma: "Es Murterar debe cerrar en línea con los objetivos del Acuerdo de París contra el cambio climático"

PALMA DE MALLORCA, 22 (EUROPA PRESS)

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Iidma) ha mostrado este miércoles su apoyo a la decisión del Govern de cerrar de forma progresiva la central térmica de Es Murterar de Alcúdia ya que, según ha defendido, el cierre es necesario para "contribuir en la lucha contra el cambio climático y cumplir con los compromisos del Acuerdo de París".

Según ha informado este miércoles Iidma en un comunicado, la central, que dispone de cuatro grupos térmicos y una potencia eléctrica neta de 468 megavatios, es "fuente del 68,5 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la producción de electricidad en Baleares".

Estas emisiones, a las que según han indicado "Es Murterar contribuyó en 2016 con 2,36 millones de toneladas", afectan de "forma directa al medio ambiente en una comunidad insular que es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático". Asimismo, han asegurado que "la central emite a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas, especialmente contaminantes y nocivas para la salud".

Iidma ha recordado que "el Informe 'Dark Cloud' atribuye a Es Murterar hasta 54 muertes prematuras anualmente, siguiendo datos de emisiones de 2015".

Por otro lado, ha apuntado que un informe elaborado por el Institute for Energy Economics & Financial Analysis (Ieefa) asegura que la propietaria de la central térmica planea inversiones de 100 millones de euros en la mejora de las instalaciones para que la central pueda cumplir con los límites de emisiones que le exigirá la legislación europea a partir de 2020. Según Ieefa, "esta inversión no tiene sentido alguno en la situación actual, donde se plantea un escenario de abandono progresivo del carbón a nivel global".

Desde Iidma han manifestado que los grupos 1 y 2 se deben cerrar de forma prioritaria porque tienen una antigüedad de más de 35 años y "no son necesarios para garantizar el nivel de suministro de energía en la región". Además, han declarado que este cierre constituye una de las principales medidas incluidas en el Plan de Transición Energética de Baleares, cuyo objetivo es "la reducción de las emisiones de CO2 y la progresiva incorporación de las energías renovables".

Asimismo, han informado que a pesar de que 13 de las 15 centrales térmicas de carbón en activo en España están incluidas en el Plan Nacional Transitorio, que ha sido denunciado por Iidma ante el Tribunal Supremo al no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley, "la central de Es Murterar se encuentra acogida a la Excepción de Pequeña Red Aislada", con lo que se "le exime de cumplir con los límites de emisión de la normativa europea hasta el 31 de diciembre de 2019".

La directora de Iidma, Ana Barreira, ha manifestado que "el carbón es una energía que está en vías de desaparición y es necesario tener un plan de abandono progresivo para que haya una transición justa y equilibrada".

Por su parte, el ingeniero medioambiental de Iidma, Massimiliano Patierno, ha señalado que el cierre gradual de la central de Es Murterar constituye "el paso a seguir para garantizar la transición a un modelo energético balear más sostenible". "El sistema eléctrico balear dispone de más de 850 megavatios de potencia en ciclo combinado fuertemente infrautilizada en los últimos años, ya que no han cubierto ni el 20 por ciento de la demanda", ha concluido.