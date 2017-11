La nueva empresa de ambulancias de Extremadura ha recibido 357 reclamaciones en dos semanas, el 1% de los servicios

22/11/2017 - 13:01

La empresa Ambulancias Tenorio, la nueva adjudicataria del servicio de transporte sanitario terrestre de Extremadura, ha recibido 357 reclamaciones durante las dos primeras semanas de funcionamiento, desde el 1 de noviembre hasta el día 15, lo que supone una incidencia del 1 por ciento de los más de 30.000 servicios prestados durante ese mismo periodo.

MÉRIDA, 22 (EUROPA PRESS)

La mayor parte de estas quejas se refieren a servicios no realizados, en concreto 206, seguidas por reclamaciones de gastos (34), y el resto se debe a problemas de comunicación del centro coordinador, ya sea por demora en el traslado programado de enfermos (29), y en menor medida en la recogida de altas hospitalarias (13), de citas y de trato (2).

Los datos han sido facilitados por el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco, en una rueda de prensa para hacer balance de los primeros días de la nueva concesionaria, en la que no ha querido entrar en los problemas laborales que afectan a algunos trabajadores subrogados de la anterior prestataria del servicio, y en la que además ha avanzado que Ambulancias Tenorio ha adquirido entre 15 y 20 nuevos vehículos para reforzar las rutas, con el fin de reducir las incidencias.

Ante esta situación, Franco ha señalado que está "razonablemente satisfecho" con la entrada en servicio de la nueva concesionaria, teniendo en cuenta que el servicio está "prácticamente normalizado" salvo por "incidencias puntuales" registradas en los últimos días, si bien ha advertido que exigirá a la empresa que explique el motivo por el cual se concentraron la mayoría de las incidencias de los primeros días en las áreas de salud de Llerena y Plasencia.

"En el 99 por ciento de los servicios no se produce reclamación", lo que "no quiere decir que no se produzca una incidencia", ha dicho Franco, pero se trata de situaciones "subsanables, comprensibles" o se han resuelto gracias a la "benevolencia" de los usuarios.

