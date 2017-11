El 8,3% de los menores de 25 años en Cantabria son 'ninis', entre los porcentajes más bajos del país

22/11/2017 - 13:03

El 8,3% de los menores de 25 años en Cantabria son jóvenes que ni estudia ni trabaja, conocidos como 'ninis', según la patronal de empresas de trabajo temporal Asempleo.

SANTANDER/MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Se trata de la proporción más baja del país tras las del País Vasco (5,1%) y La Rioja (7,3%), que en España alcanza el 13%.

En general, las comunidades del norte de España son las que presentan menor proporción de ni-ni, siendo también aquellas en las que el mercado laboral es más eficaz y eficiente, en términos generales. Aunque no cuentan con las probabilidades más altas de encontrar el primer trabajo siendo parado sin empleo anterior, lo que puede estar también condicionado por el hecho de tener también una menor tasa de paro y, por tanto, encontrarse próximo a su nivel estructural, difícilmente reducible sin medidas de carácter extraordinario.

En este sentido, Cantabria tiene una mayor probabilidad de encontrar el primer trabajo respecto a las comunidades vecinas, entre un 10,1 y un 15%, cuando en Galicia, Asturias, País Vasco y Castilla y León este porcentaje es de entre un 5,1% y un 10%.

DATOS NACIONALES

El número de 'ninis' se ha reducido un 14,5% desde 2015 en España, gracias a la recuperación económica. En concreto, desde hace dos años, en España el número de 'ninis' activos (jóvenes que no estudian, ni trabajan, pero están en búsqueda de empleo) ha crecido en 120.000 personas, mientras que el número de 'ninis' inactivos (jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni aspiran a ello) ha caído en 32.000 jóvenes.

El presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, ha puesto de relieve que en los seis primeros meses de este año el número de 'ninis' se ha situado en el 13% del total de jóvenes que tienen entre 16 y 24 años, es decir, el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, frente al total de la población joven, asciende a 520.000 personas.

No obstante, pese a que al número total de jóvenes que ni estudian ni trabajan se ha reducido desde 2015, si se observa de forma desglosada, según el estudio de Asempleo, se puede ver como el número de 'ninis' inactivos ha crecido un 24%.

Para Cruañas, este aumento se debe a una cuestión demográfica, ya que puede que la población que tiene entre 16 y 20 años haya crecido más que la de 20 a 24 años, que "es la que suele interesarse por entrar al mercado de trabajo", y por una cuestión "de fondo" del mercado de trabajo.

También cree que otra causa podría ser que en épocas de crisis los 'ninis' inactivos suelen convertirse en activos por motivos económicos, mientras que en fase de recuperación "suele ser al contrario".

Los varones de entre 20 y 24 años son los que han liderado la reducción del número de 'ninis'. En concreto, estos han pasado a representar casi dos terceras partes de la disminución que ha experimentado este colectivo. "Hay menos 'ninis' hombres que mujeres y, además, han reducido su representación en una media mucho mayor", ha añadido Cruañas.

Teniendo en cuenta la nacionalidad, la mayoría de jóvenes que ni estudian ni trabajan tiene nacionalidad española, pero también han sido los que más han ayudado a la reducción de este colectivo desde el segundo trimestre de 2015. Por su parte, los extranjeros se mantienen "sin variaciones" en el entorno de las 120.000 personas.

Los principales factores que han ayudado a la reducción del número de 'ninis' en España son tanto la mejora del entorno económico como al aumento de la probabilidad de que un joven encuentre su primer empleo, que se ha duplicado en el último año, tras pasar del 6,7%, registrado en el segundo trimestre de 2016, al 11,7% registrado hasta junio de este año.

El contrato temporal se ha situado como la opción más frecuente para que los jóvenes accedan al mercado de trabajo. De hecho, la probabilidad de encontrar un primer empleo mediante un temporal es 27 veces más que la de hacerlo con un contrato indefinido.

Cruañas también ha apuntado que "es vital" romper el círculo vicioso en el que "los jóvenes no tienen empleo porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque nadie les da un empleo". Bajo su punto de vista, una de las formas de romperlo es que los jóvenes adquieran experiencia de todo tipo.

Los sectores en los que se ofrecen más opciones para los 'ninis' son el comercio, restauración y la hostelería. Además, las comunidades autónomas que más han disminuido el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan son Andalucía, Aragón y Murcia, mientras que en el norte de España, se ha registrado una menor reducción de 'ninis' porque, según Asempleo, porque el número total de estos jóvenes es menor y porque tienen mercados de trabajo "más asentados".

Respecto a la Garantía Juvenil, Cruañas ha puesto de relieve que se han producido mejoras importantes, sobre todo en la inscripción, que podría superar sustancialmente los datos que barajaba el propio Gobierno, y ha señalado que de cara a 2018, la Garantía Juvenil tendrá más impacto todavía en la recuperación de los 'ninis'.

CONTRATO ESPECÍFICO PARA ETTs

Por otro lado, Cruañas ha recordado que la patronal remitió a los partidos políticos crear un contrato específico para las agencias de colocación temporal para ayudar a resolver la temporalidad. Además, esta propuesta "va a figurar entre las que la CEOE presente en el diálogo social", según Asempleo.

No obstante, Cruañas ha asegurado que lo que quiere Asempleo es "formar parte de la solución al problema de la temporalidad". "Queremos desarrollar esta propuesta para que tanto esta como otras medidas, que no pasan necesariamente por el contrario, puedan poner en valor todo lo que las ETTs pueden aportar para ayudar a que jóvenes accedan al mercado de trabajo o para que las personas que se han visto expulsadas puedan reincorporarse", ha añadido.

Así, conociendo la dificultad de que se cree un contrato más a parte de los existentes y sabiendo que la intención del Gobierno es la de reducir el número de contratos a tres, Cruañas cree que son necesarias fórmulas para que la gestión de la temporalidad sea "más ordenada".