Junta asegura que trabajarán para convencer a EEUU "de que no es posible hacer lo que pretenden" con arancel a aceitunas

22/11/2017 - 13:05

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha afirmado este miércoles que "vamos a trabajar para convencer al Gobierno americano de que no es posible hacer lo que pretende" en relación con el arancel a las importaciones de aceitunas maduras procedentes de España.

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

Jiménez Barrios, que ha asistido a la clausura de la Feria de Negocio Internacional IMEX-Andalucía 2017, y tras preguntas de los periodistas, ha sostenido que "creo que hay que confiar primero en el trabajo que la comisión Europea de la mano del Gobierno de Andalucía y de España están haciendo para procurar que eso no se lleve a la práctica".

En este sentido, ha recordado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, este pasado martes, en visita a Bruselas, "ya se puso en contacto con la comisaria del ramo y vamos a trabajar intensamente para que eso no sea tal y como se ha apuntado".

Para Jiménez Ramos, "no tiene lógica; desde nuestro punto de vista jurídico y técnico no es así tal como se cuenta y vamos a trabajar para convencer al Gobierno americano de que no es posible hacer lo que pretende".

Ha afirmado, por otro lado, que "por detrás, como siempre, hay intereses", pero en este caso, ha dicho, que "las ayudas de las PAC que se hacen para favorecer el trabajo no tiene nada que ver con la situación que se plantea". Por ello, ha agregado que "creemos que podremos utilizar los argumentos jurídicos necesarios para convencer al Gobierno norteamericano de que no implante esa medida".

Cuestionado por si, finalmente, no se convence, Jiménez Barrios ha dicho que la UE "tendrá que tomar las decisiones correspondientes para manifestar la repulsa y poner las condiciones de que eso, finalmente, no se lleve a cabo". "Vamos a confiar en que eso sea así", ha concluido.