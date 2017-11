Madrid. sabanés no admite "ninguna irregularidad" en la municipalización de bicimad

22/11/2017 - 13:09

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, afirmó este miércoles que no acepta ni admite "ninguna irregularidad" en el contrato por el que el Consistorio municipalizó el servicio de Bicimad comprándolo por 10,5 millones más IVA a la empresa Bonopark, que lo gestionaba antes.

Sabanés respondió así en declaraciones a los periodistas al término de la Comisión del ramo, sobre las informaciones que está publicando 'Abc' acerca de que el contrato se firmó sin informes técnicos y por un precio superior al inicialmente previsto, 13 millones en lugar de 10,5. El Grupo Popular ya ha anunciado que llevará el tema al Pleno municipal y que estudia llevarlo también a la Fiscalía.

La delegada, que no quiso cuestionar "las actuaciones de la oposición", pues "está en su ejercicio", atribuyó el supuesto sobrecoste al IVA, por lo que no sería tal, y recalcó: "No hemos cometido ninguna irregularidad. Recibimos un servicio al borde de su desaparición e hicimos todo lo humanamente posible para que funcionara. No acepto ni admito ninguna irregularidad".

(SERVIMEDIA)

22-NOV-17

KRT/pai