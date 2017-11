Eduardo Mendoza publicará un ensayo sobre la situación política catalana

22/11/2017 - 13:19

"No lo he escrito para posicionarme en un bando o en otro", asegura

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El escritor barcelonés Eduardo Mendoza publicará el 29 de noviembre el ensayo breve 'Qué está pasando en Cataluña' (Seix Barral), en el que reflexiona sobre aspectos clave de la realidad catalana, ha informado este miércoles la editorial.

"Escribo estas páginas para cuestionarnos nuestras ideas en lugar de encogernos de hombros ante el prejuicio, la negligencia y la incomprensión", asegura el autor de 'La ciudad de los prodigios' y 'Sin noticias de Gurb'.

El escritor remarca: "He advertido no sólo la ignorancia que existe acerca de la situación presente sino también los prejuicios que lastran la imagen de Catalunya y de España y, por lo tanto, de lo que está pasando, sus antecedentes y la forma en que ven y viven los acontecimientos" los partidarios y contrarios a la independencia.

El autor ha asegurado que "muchos de estos prejuicios y tergiversaciones dan origen a buena parte de las ideas predominantes".

Por ello, ha remarcado que la pretensión de poder aportar algunas clarificaciones le ha llevado a escribir el breve ensayo: "No lo he escrito para posicionarme en un bando o en otro. Lo he escritor para tratar de comprender lo que está pasando".