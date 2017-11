Concentración frente al Palacio de Justicia durante el juicio por la violación grupal reivindicando "no es no"

Unas 200 personas se han concentrado este miércoles a las 12,00 horas frente al Palacio de Justicia de Pamplona durante la celebración de la octava sesión de la vista oral por la supuesta violación grupal a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016, una concentración en la que se han gritado frases como 'Yo sí te creo' o 'Venimos en manada', ruido que ha provocado la suspensión temporal de los interrogatorios a los acusados.

La concentración ha sido convocada por Andrea, Lunes Lilas y Gafas Moradas y con el acompañamiento de la Asociación Eunate y tenía como lema '¡No es no! ¡Justicia! Ezetza, ezetz da! Justizia!'. Los participantes en el acto llevaban carteles con frases como 'Juicio a los imputados, no a la víctima' o 'Nosotras te creemos'.

Tres portavoces de los colectivos han leído un comunicado, en castellano y en euskera, con el que han manifestado que "hoy todas y todos decimos yo sí te creo hermana, hoy todas y todos entonamos un no a la Justicia patriarcal". "No a un sistema judicial machista que cuestiona no sólo la versión de la víctima sino su vida posterior a un proceso traumático como es una violación", han expuesto.

"No a que el sistema decida de un informe que analiza su vida posterior sea prueba admitida en un juicio; decimos no a que la víctima sea juzgada", han añadido.

Según han continuado, "la violencia sexual es violencia machista y como tal debe ser considerada". "Este juicio es un ejemplo claro de lo que significa la cultura de la violación", han señalado, para recordar que "hace una década vivimos el proceso judicial por el asesinato de Nagore Laffage", un juicio, en su opinión, "injusto" y que "desprecia los derechos de las mujeres, ya que se le concedió la credibilidad absoluta al acusado".

En este sentido, han continuado que "no queremos que se repita". "Estamos aquí para decir que no a un sistema y a una sociedad basada en los valores patriarcales que cuestionan a las mujeres que denuncian haber sufrido violencia machista o sexual, también a esa sociedad que justifica y ampara a cinco hombres que sometieron y vejaron a una joven de 18 años que disfrutaba de las fiestas de San Fermín en nuestra ciudad", han añadido.

A su juicio, "no fueron solo cinco los miembros de La Manada que participaron en ese acto salvaje, sino que fueron 21, los 5 que estaban aquí y los otros 17 que rieron, se mofaron y callaron ante los vídeos y conversaciones compartidas en el grupo".

Han defendido las portavoces que "'no es no' siempre" y "no importa si la víctima había bebido, qué llevaba puesto, si había mantenido relaciones previas con su agresor, si le gustaba salir de fiesta o no o cuál es su comportamiento en redes sociales". "Cuando una mujer dice no es no", han concluido.