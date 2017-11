Bendodo se compromete a triplicar las partidas de igualdad en 2018 y Conejo reclama que ejecute lo comprometido

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, se ha comprometido este miércoles a triplicar las partidas de igualdad en el presupuesto de 2018, tal y como le había reclamado el PSOE dentro de la campaña 'X3 en igualdad para los pueblos'. Mientras tanto, el portavoz socialista, Francisco Conejo, le ha reclamado que además de incrementar dichas cantidades ejecute lo incluido en las cuentas del presente ejercicio.

Los socialistas plantearon como una de las medidas para que el equipo de gobierno contara con su apoyo para la aprobación del presupuesto de 2018 este compromiso. Sin embargo, tras coger el guante Bendodo y asegurar, durante la presentación de la campaña contra la violencia machista puesta en marcha por la Diputación, dicho aumento de partidas, Conejo ha pedido "seriedad" al presidente de la institución.

"El presupuesto es algo más serio que decidir el destino de una sola partida, es el instrumento que decide todas las áreas", ha subrayado, incidiendo en que no le parece "serio" que Bendodo "entienda que eso conlleva la aprobación por parte de todos los grupos del presupuesto".

Los socialistas plantearon que las políticas de igualdad pasaran de contar con 893.262 euros a 2.679.788 euros con el objetivo de financiar una atención pública a mujeres víctimas de violencia de género, incrementar los recursos para el colectivo feminista, aumentar la formación en prevención y poner en marcha un plan de empleo específico para mujeres en el ámbito rural.

Bendodo ha asegurado que acepta la propuesta planteada y que lo "encajarán" en el presupuesto de 2018, al tiempo que ha incidido en que el dinero contra la violencia de género es "siempre insuficiente". "Es necesario aumentar estas partidas y si encima conseguimos que todos los grupos den su voto favorable al presupuesto de 2018, miel sobre hojuelas", ha sostenido.

Posteriormente, en rueda de prensa, Conejo ha aclarado que este compromiso no es suficiente para dar su apoyo a las cuentas del equipo de gobierno del PP para 2018, y ha incidido en que no ha mantenido aún ninguna reunión para hablar sobre el presupuesto de la Diputación: "no creo que Bendodo entienda que por hacer un anuncio de una partida específica se ha acabado la negociación del documento más importante".

En este sentido, ha añadido que le hubiera gustado que también el presidente de la institución recogiera el guante "cuando poníamos sobre la mesa que una de las condiciones fundamentales para dar nuestro apoyo era la inclusión de un plan de empleo para contratar a desempleados en los municipios menores de 20.000 habitantes". "De eso no dice nada; y también me hubiera gustado oirle decir que iba a devolver el dinero recortado a la provincia, 102 millones de 2012 a 2018", ha proseguido.

La rehabilitación del centro de discapacitados Guadalmedina, garantizar medios para el Consorcio Provincial de Bomberos, la puesta en marcha de todas las depuradoras de Ronda o un plan contra el fraude fiscal son otras de las medidas exigidas por los socialistas para dar su apoyo a los presupuestos de 2018.

MÁS EJECUCIÓN

Por todo ello, Conejo ha considerado "una falta de respeto" de Bendodo "si cree que asumiendo solamente triplicar el presupuesto de igualdad conlleva que IU, Málaga Ahora, Ciudadanos y el PSOE aprobemos" las cuentas próximas. "Queremos hablar del cien por cien del presupuesto", ha recalcado.

En este punto, ha recordado que este año el equipo de gobierno se comprometió con el grupo Málaga Ahora a destinar 300.001 euros para mujeres que habían sufrido violencia de género en la provincia a cambio de su abstención en las cuentas de 2018. Sin embargo, ha dicho el socialista, dicha cantidad a lo largo de este ejercicio "se ha recortado en 70.000 euros y lo más grave es que de 230.000 euros se ha ejecutado un 2,4 por ciento, apenas 5.625 euros" para dicho cometido.

"Esto es algo serio y riguroso y le pedimos seriedad y responsabilidad a Bendodo. Estamos dispuestos a sentarnos con el equipo de gobierno pero queremos compromisos concretos, serios y llevaremos una lista de demandas y peticiones", ha dicho, añadiendo que el PSOE "tendrá la mano tendida si el PP quiere hablar del presupuesto".

Eso sí, ha dejado claro que el PSOE "no es ni Málaga Ahora, ni Ciudadanos ni Izquierda Unida, si se alcanzan compromisos, que se hagan, que se cumplan". "La mayoría de los compromisos adquiridos cuando se pusieron en marcha los presupuestos --de este año-- no se han ejecutado y el PSOE no se toma como un juego los acuerdos presupuestarios", ha finalizado Conejo.