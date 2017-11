Ciudadanos dice que las conclusiones de Taboada sobre Aquagest "incluyen falsedades y deformaciones torticeras"

22/11/2017 - 13:55

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Oviedo, Luis Pacho y el concejal Luis Zaragoza, han manifestado este miércoles que las conclusiones redactadas por la presidenta de la Comisión, la vicealcaldesa Ana Taboada (Somos Oviedo) en la Comisión de Investigación del caso Aquagest, que finalmente asumieron y registraron como suyas el PSOE e IU la semana pasada, "incluyen falsedades y deformaciones torticeras de la realidad".

OVIEDO, 22 (EUROPA PRESS)

Las conclusiones de Taboada, difundidas por Ciudadanos, aseguran que el informe del interventor de febrero de 2009 supone un cambio de criterio con respecto al anterior, de diciembre de 2008, en el que sostenía que no procedía la devolución del aval a la empresa. Tras un análisis "pormenorizado y exhaustivo de toda la documentación", Ciudadanos advierte de que ésa es una conclusión "del todo falsa".

Para la formación liberal lo que el interventor dice en ese informe de febrero de 2009 es que debe abrirse un periodo de alegaciones, cosa que no se había hecho en diciembre, para evitar la posible nulidad del proceso. "El informe del interventor de febrero de 2009 no incluye ningún cambio de criterio con respecto a la no devolución del aval, como sí afirman las conclusiones de Taboada en su cronograma de hechos", ha explicado Pacho.

"Ese cambio de criterio del interventor no llega hasta junio, una vez analizadas las alegaciones presentadas por la empresa en marzo, y tras emitir un informe motivado sobre esas alegaciones. No hay cambio de criterio en el informe del interventor de febrero de 2009, coincidiendo con la vuelta del exalcalde y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Oviedo, imputado en el caso, Agustín Iglesias Caunedo, de Nueva York, tal y como plasman las conclusiones de Taboada en un intento de relacionar en el tiempo ambas cosas", han indicado.

"Tanto el relato de los hechos realizado por la presidenta como sus conclusiones tienen un carácter tendencioso, porque se intenta relacionar el regreso del viaje de Caunedo con un supuesto cambio de criterio del Interventor", ha señalado Pacho. También ha tachado el informe de 'mendaz', 'intencionalmente falsario' y de 'torticero' por narrar unos hechos falsos que tiene una 'clara intención política y carece del menor rigor jurídico'.

Ciudadanos ha recordado que la lucha contra la corrupción "es una de las banderas" del partido y "la esencia" de la formación, pero siempre desde la "legalidad" y el "rigor". "Somos y Taboada pretenden que demos por buenas unas conclusiones basadas en falsedades, y engaña incluso a sus propios socios de Gobierno, que han registrado y asumido como propias unas conclusiones con estos graves defectos", han indicado.

"Ahora se explican las prisas que tenía la señora Taboada para que votásemos las conclusiones que habían enviado horas antes incumpliendo el reglamento. Pretendía que se votasen unas conclusiones sin poder leer con detenimiento un nuevo documento de más de 60 páginas que escondía en su interior datos falsos que intentan sustentar el argumentario de estas conclusiones", señala Pacho.