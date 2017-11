Parlamento adelanta un día el último pleno ordinario para que no coincida con el 21D, con rechazo de Podemos e IU

22/11/2017 - 14:00

El PSOE-A, el PP-A y Ciudadanos han aprobado este miércoles en la Junta de Portavoces adelantar un día el último pleno ordinario del presente periodo de sesiones, fijado inicialmente para los días 20 y 21 de diciembre, para que no coincida con la jornada electoral en Cataluña, una decisión que ha sido rechazada por Podemos Andalucía e IULV-CA.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Precisamente, los grupos parlamentarios del PSOE-A, PP-A y Cs presentaron hace una semana de manera conjunta un escrito en el registro de la Cámara andaluza en el que pedían este adelanto al que la Junta de Portavoces ha dado luz verde este miércoles.

Así las cosas, la propuesta que ha salido adelante recoge que el citado Pleno se celebrará finalmente los días 19 y 20 de diciembre, martes y miércoles, en vez de miércoles y jueves como estaba previsto en el calendario de sesiones.

Por Podemos Andalucía, la portavoz adjunta del grupo Esperanza Gómez ha rechazado que "se subordine el funcionamiento del Parlamento a lo que ocurre en otra comunidad autónoma", toda vez que ha considerado como "una falta de respeto" hacia la Cámara autonómica que "en pleno debate territorial, el PSOE-A, el PP-A y Cs, releguen a Andalucía a un papel secundario al condicionar la agenda andaluza a la catalana".

También se ha mostrado contrario al cambio de fecha el portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, quien ha criticado que PSOE-A, PP-A y Cs "sometan la soberanía andaluza a unas elecciones que no le afectan y que no deben alterar en ningún caso el calendario de las instituciones de las que se dota el autogobierno andaluz". "Es lamentable que se cambie la fecha de un Pleno del Parlamento andaluz porque Juan Marín quiere irse a Cataluña a hacerse la foto con Albert Rivera", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE-A, José Muñoz, ha recalcado que el único cambio que se produce es que la sesión se adelanta 24 horas y que esto "no va a afectar ni al trabajo del Parlamento ni al contenido del Pleno". Tras incidir en que no es la primera vez que se hace un cambio así, ha explicado que "hay compañeros que participan en ese proceso electoral y no vemos inconveniente en que se adelante el Pleno y puedan cumplir con su trabajo político".

Carmen Crespo, portavoz parlamentaria del PP-A, también ha insistido en que el contenido del Pleno se va a respetar de manera "íntegra" solo que se sustanciará 24 horas antes de lo que contemplaba el calendario de sesiones. Ha explicado que el 21D se celebra un proceso democrático "fruto de un momento muy especial de la historia de España" y que Andalucía le debe prestar la suficiente atención porque el devenir de este proceso tiene mucho que decir en el debate territorial.

Por último, el presidente y portavoz parlamentario de Cs, Juan Marín, ha defendido que "sustancialmente lo que se va a debatir en ese Pleno va a ser exactamente lo mismo" solo que un día antes de lo previsto. Además, ha señalado que el Reglamento de la Cámara contempla que se puedan hacer este tipo de cambios y que si hay una mayoría suficiente, es una decisión legítima. "No hay que poner en cuestión ninguna vulneración de los derechos del Parlamento", ha agregado.