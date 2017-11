Blanca Estrella Ruiz critica que la víctima de la presunta violación en Sanfermines de 2016 "fuera interrogada"

22/11/2017 - 13:55

La presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, ha criticado este miércoles, tras recoger la Distinción Menina 2017, que la víctima de la presunta violación grupal en Sanfermines de 2016 "fuera interrogada".

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

"No es posible que una víctima no declare, sino que sea interrogada. Además, la víctima debe demostrar que es víctima, y aunque la violen, que es decente y honrada", ha lamentado.

En ese sentido, ha recordado que su asociación llevó la defensa de dos prostitutas que fueron violadas "porque tienen derecho a ir con quien les dé la gana y no ir con quien no les dé la gana", un juicio tras el que fueron condenados los violadores.

Respecto al juicio por la presunta violación de una joven en Sanfermines de 2016 ha manifestado que "hay una víctima que está puesta en el objetivo, y no los violadores". "Que un juez haya permitido que fuera del acto de violación se haga persecución de la vida personal de una víctima es como para abrirle un expediente disciplinario y echarlo de la carrera judicial", ha añadido.

Blanca Estrella ha afirmado que se tiene que juzgar "el delito, nunca la vida posterior de una víctima". "El juez no tendría que haber permitido que un detective privado presentara unas pruebas contra la víctima. Se tenía que haber limitado a juzgar el hecho de cinco sinvergüenzas y bestias que violaron a una mujer, y no a la víctima", ha agregado.

Así, ha reiterado que a la víctima "no se la ha tomado declaración, sino que se la ha practicado un interrogatorio". Del mismo modo, ha recordado que, actualmente, en las denuncias hay que recoger las posibles agresiones a la mujer y los hijos, algo que a su juicio no ocurre. "La fiscalía tiene que acusar por la agresión a la mujer y sus hijos y no es así, y el juez condenar por varias agresiones de violencia de género, y no lo hace", ha subrayado.