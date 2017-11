Compromís lamenta el "fracaso" del Gobierno con la financiación y PSPV pide una solución valenciana

22/11/2017 - 14:17

Podemos dice que "lamentablemente" no le sorprende que no vaya a estar lista en 2017 y Cs pide "seriedad" con los plazos dados

Los grupos de Compromís y PSPV en las Corts han criticado duramente que el Ministerio de Hacienda admita que el nuevo sistema de financiación no se podrá cerrar este año pese al compromiso del Ejecutivo en ese sentido, considerando que se trata de un "fracaso" del Gobierno de Mariano Rajoy y "el golpe más duro que se ha dado a la autonomía valenciana desde hace muchos años". Los socialistas exigen que aunque no haya un modelo para toda España "haya una solución al problema valenciano".

También desde Podemos y Ciudadanos han salido al paso de ese anuncio y consideran, en el primer caso, que "lamentablemente" no les sorprende porque el Gobierno "no tiene un proyecto territorial para la Comunitat más allá de la asfixia", mientras la formación naranja pide al Gobierno central "seriedad" con el cumplimiento de los plazos que se pactan.

El portavoz del grupo socialista, Manolo Mata, ha señalado que la asunción de que el sistema no podrá reformarse en 2017, como se acordó en la Conferencia de Presidentes a principios del año, es "el golpe más duro que se ha dado a la autonomía valenciana desde hace muchos años porque la España del bienestar está frenada por un gobierno incompetente". "El reconocimiento de Montoro de que no va a presentar un modelo de financiación es la incompetencia de un gobierno", ha dicho.

Ha asegurado que los socialistas se han mostrado "dispuestos a entender, colaborar y proponer alternativas al modelo de financiación que proponga el PP" pese a que llega con "cuatro años de retraso" y ha incidido en que "es una vergüenza que hoy, por sus equilibrios de estar en el gobierno, no gobierne".

Para Mata, se trata de un "golpe durísimo" en un momento en que se están negociando los presupuestos autonómicos y ha asegurado que confiaban en la palabra dada por el ministro de Hacienda cuando les reconocía la infrafinanciación y les decía que esta iba a ser la comunidad "que mejor iba a salir parada de un nuevo modelo", pero les ha "engañado". "Cada vez estamos más convencidos de que querrá llegar a nuevas elecciones sin modelo", ha apuntado.

"Si el nuevo modelo no se pone en marcha este año y si no hay propuesta del Gobierno de España, acaba con esto, está volviendo a destrozar la España del Bienestar, eso exigirá una respuesta contundente", ha dicho, y esperan contar para ello con la ayuda del PPCV de Isabel Bonig.

CONDONACIÓN DE LA DEUDA

El socialista exige a Montoro que "aunque no haya modelo para toda España, haya una solución valenciana al problema valenciano" que pasa por la condonación de la deuda derivada de la infrafinanciación, que cifra en 20.000 millones, lo que daría "oxígeno" a la administración valenciana.

Asimismo, ha defendido la postura del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya que "no es fácil de entender que se resuelva un problema donde no hay problema" mientras no se avanza en el resto de la financiación. En este punto, se ha preguntado si Rajoy cree que "su pervivencia es atacar a Cataluña y defender al País Vasco, qué pasa con el resto de España". "Como diría Azaña, ¿quién se ocupa de España?", ha zanjado.

"INSULTO" A BALDOVÍ

Para el portavoz de Compromís, Fran Ferri, no tener al menos una propuesta de cambio del modelo este año sería "un fracaso" del Gobierno que perjudica a los valencianos y ha censurado el "insulto" que supone que el ministro Montoro haya respondido al diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, que "deje de llorar" y presente una propuesta.

En este punto, ha recordado que la propuesta valenciana ya está presentada en la comisión de expertos y llegado el momento se verá si se incluye o no en el texto final de la reforma, porque si no es así no votarán a favor.

"No entendemos cómo el PP nos pide cheques en blanco cuando no sabemos ni el contenido ni cuándo se va a aprobar", ha dicho, condiciones previas para sentarse o no a negociar.

También se ha referido al cupo vasco, asegurando que no están en su contra, sino que lo que critican es que "se arregle antes que el sistema de financiación de otros territorios" que son los que "realmente están sufriendo" porque ni País Vasco ni Navarra tienen "graves problemas de financiación". Por tanto, ha aseverado: "Cualquier cosa que vaya antes de arreglar el sistema de financiación de los valencianos y del resto de territorios, nosotros votaremos que no".

UN PROYECTO DE "ASFIXIA"

Desde Podemos, su síndic, Antonio Estañ, ha asegurado que no les sorprende este anuncio porque el PP "no tiene un proyecto territorial para la Comunitat Valenciana más allá de la asfixia" y ya advirtieron del riesgo del incumplimiento del plazo acordado. Ahora, ha apuntado, "el principal objetivo de los valencianos debe ser sacar al PP del gobierno". Además, ha destacado que "poner de manifiesto que las maniobras de Isabel Bonig con el ministro seguían una lógica partidista" porque tras su encuentro "nada ha mejorado".

Para la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, se trata de "una mala noticia para la Comunitat Valenciana" y ha pedido "responsabilidad" en el cumplimiento de los plazos y "seriedad" ante un problema "real" para las comunidades. "No deberíamos estar supeditando la resolución de esta problemática a otros problemas que afectan al Estado", ha dicho.