Mañanes ve una "revolución" convocar mil plazas de profesores y la oposición denuncia la subida de tasas

22/11/2017 - 14:22

El consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, considera que convocar cerca de mil plazas de profesores en dos años -las 400 de Secundaria previstas en 2018 más las 600 planeadas en Primaria para 2019- es "una cierta revolución" en materia de personal, más cuando "venimos de donde venimos: del desierto", en alusión a la gestión del PP en este ámbito.

Sin embargo, pese a valorar la oferta de empleo en el sector, la oposición ha afeado al socialista el incremento de las tasas para presentarse a la convocatoria previsto para el próximo ejercicio, cuando suben un 50 por cien, según consta en la reforma fiscal en la ley que acompaña a los presupuesto.

Tras defender que ese aumento sitúa a Cantabria en la "media" de precios de otras comunidades autónomas, al tiempo que se mantienen las exenciones previstas, Mañanes ha expresado su deseo de que, con esa subida, "ojalá alcancemos la cobertura de gasto real que se genera con las oposiciones". Pero "lo dudo", ha remachado.

El también titular de Cultura y Deporte se ha expresado así este miércoles en el Parlamento, donde ha presentado en comisión las cuentas de su departamento, que ascienden a 494,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 17,1 millones, un 3,6 por ciento más que este año. Más del 92% del presupuesto está dedicado a la educación, a la que destina 458,3 millones.

Desde el PP, Mercedes Toribio ha tachado de "desilusionante" el montante para este área, donde crece un 2,9%, dos puntos por debajo del ascenso de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

Ha vaticinado al respecto que la presente va a ser "una legislatura perdida en educación", ya que "solo se ha buscado la paz sindical" con la elaboración del calendario escolar "de espaldas" a alumnos y familias. Mientras, las políticas -"continuistas" pese al cambio de consejero, tras el cese de Ramón Ruiz en septiembre- siguen la misma "deriva", se ha quejado Toribio.

De aspectos concretos, la 'popular' ha criticado el repunte de las tasas para presentarse a oposiciones en un año en el que se ha elevado el número de plazas convocadas, hasta 400.

Otras cuestiones que ha censurado Toribio en el marco de estos presupuestos, tachados de "irreales" en su conjunto, son el "abandono" de la Formación Profesional o la reducción de las partidas para actividades en periodos no lectivos -y que Mañanes ha justificado porque no se cubren las plazas ofertadas-.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, se ha centrado en la gratuidad de los libros de texto, y ha planteado la posibilidad de que se incluyera en el documento económico de 2018 alguna partida para paliar la "inequidad" en el acceso entre los diferentes centros educativos, como un fondo compartido para ayudar a las escuelas que están "peor", para paliar la "desigualdad" y "discriminación".

En términos generales, la podemita ha calificado de "miserable" la subida del presupuesto de educación si se relaciona con el PIB, pese al acuerdo y compromiso alcanzado en la materia. Más concretamente, ha cuestionado las partidas para personal dedicado a atender la diversidad, a menores con dificultades.

En otro orden de cosas, Ordóñez ha exigido "dejar de subvencionar ya" al Obispado, que "no paga impuestos", y ha reclamado la puesta en marcha del Consejo de la Juventud. Todo ello antes de valorar el incremento en ámbitos como la cooperación al desarrollo o programas como el de Vacaciones en Paz.

El diputado independiente Juan Ramón Carrancio se ha referido a la partida de 2 millones de euros para los bancos de libros de texto en los centros de Educación Primaria, y ha apuntado al respecto su deseo de que los grupos que apoyan al Gobierno (PRC y PSOE) acepten una enmienda para crear esos bancos en Secundaria, algo que ya se esta haciendo, según el consejero.

El otro integrante del grupo mixto, el parlamentario de Cs Rubén Gómez, ha mostrado "bastante desilusión" por el hecho de que mantenga la misma partida presupuestaria para los bancos de libros, ya que no se ha cumplido el acuerdo que en este sentido alcanzó su formación con el bipartito.

Y "manteniendo la partida, no se va a cumplir", ha advertido el portavoz naranja, que también ha apostado por extender los bancos y la gratuidad de libros a Secundaria. Aunque "si no se cumple en Primaria, no se va cumplir en Secundaria", ha avisado.

En este punto, el consejero ha asegurado que los bancos están concebidos para Primaria, y ha afirmado que se están "desarrollando" en ambos ciclos educativos, aunque este año se ha aumentado la cuantía para Primaria porque sus alumnos usan material no reutilizable, de ahí que Educación haya apostado por destinar más dinero a reponer lo "inutilizable".

De todas formas, Mañanes ha subrayado que se pretende que la gratuidad sea "general, total y absoluta" -algo que todavía "no se ha cumplido"- y favorecer así a "todas" las familias.

De otra cuestión destacada, las oposiciones anunciadas para cubrir en 2018 cerca de 400 plazas de profesores, Gómez ha valorado esta "buena noticia", aunque ha lamentado también la subida, en un 50%, de las tasas a los opositores, algunos de los cuales se presentan a más de una especialidad y van a tener que afrontar, por tanto, un gasto "bastante elevado".

Este parlamentario ha advertido de "carencias" de espacio en "muchos" centros educativos, y tampoco aprecia compromisos para mejorar la accesibilidad a los mismos, al tiempo que echa en falta una partida para el Conservatorio de Torrelavega.

"Carencias" que aprecia también el que hasta este verano fuera su compañero de partido en el ámbito de la divulgación cultural, algo que Carrancio ha achacado más a un problema de "tomar la iniciativa" que de dinero en sí.

Y de "desastroso" ha calificado el exiputado de Cs el trabajo hecho en la conservación del patrimonio material, que en algunos casos se encuentran en un estado "vergonzoso", mientras que en la conservación de bienes inmuebles el anterior consejero "dejó mucho que desear", como pone de manifiesto -ha citado a modo de ejemplo- el Palacio de Chiloeches en Santoña, que también ha mencionado la portavoz de Podemos.

Y todos los representantes de la oposición se han referido a la futura sede del MUPAC, el Museo de Preshistoria y Arqueología de Cantabria, que "por fin" va ha tener un emplazamiento definitivo y adecuado, tras "un siglo" cambiando de ubicación los fondos, ha recordado Carrancio, a quien no le "entusiasma" la ubicación prevista, en un nuevo edificio junto al Palacio de Festivales de Santander.