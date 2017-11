PP pide al alcalde que explique en pleno la resolución del Tribunal de Contratos contra la ampliación del Bizi

22/11/2017 - 14:28

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pedido al alcalde, Pedro Santisteve, que explique en el pleno municipal de este viernes la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) por la que declara nula la ampliación a los barrios del servicio de alquiler de bicicleta (Bizi) a la empresa Clear Channel por importe de 10,4 millones de euros.

ZARAGOZA, 22 (EUROPA PRESS)

Tras estimar que no cree que el alcalde lo haga, ha dicho que esperará, pero ha apuntado que esta decisión del TACPA "va en la línea de flotación del equipo de gobierno". "Le damos la oportunidad de que lo explique en el pleno" y, si no lo hace, "se les caerá la careta y esto se va a debatir", ha augurado.

Azcón ha precisado que el PP no está en contra de la bicicleta, ni del Bizi, pero "sí a está a favor de que se respete la ley. Es un viejo debate porque para el PP no hay fin que justifique los medios", ha zanjado.

En rueda de prensa, Azcón ha arremetido contra el "desprecio a la legalidad del equipo de gobierno en todas sus decisiones" porque el Tribunal de Contratos "ha impedido que ZEC regale más de 10 millones de euros a una multinacional de la publicidad" y se ha preguntado por qué en contra de la legalidad se "pretendía regalar ese dinero y a pesar de múltiples informes jurídicos en contra del expediente".

DESPRECIO

Para Azcón, la "aversión de ZEC a cumplir la ley perjudica gravemente a un servicio público y, en lugar de buscar una solución, crea un problema en un servicio público que en total suma 71,3 millones de euros más IVA, que totalizarían más de 80 millones incluida la modificación de más de 10 millones y el IVA del 21 por ciento".

En esta cuantía tan importante "sorprende la temeridad con que ha actuado ZEC y el desprecio a la legalidad, además de hacer el ridículo jurídico", ha opinado Azcón.

El portavoz popular ha explicado que la resolución del TACAP dice que tendrá que hacerse una liquidación y ha estimado que "costará mucho a los zaragozanos y habrá que pagarle a la multinacional por nada, por no prestar un servicio. Qué fácil es decidir con el dinero de los zaragozanos y a pesar de tener informes en contra", ha exclamado.

Azcón ha abundado en conocer cuanto costará la liquidación del contrato por una "actuación temeraria del alcalde" y le ha pedido que facilite que la asesoría jurídica "deje de hacer el ridículo porque siempre ha gozado de prestigio y ahora solo firma informes al servicio del alcalde de Zaragoza cuando tiene que servir al interés general".

En este sentido, ha recordado que hay dos informes del Consejo Consultivo de Aragón en contra del contrato de la ampliación del Bizi por lo que "la temeridad y el ridículo del equipo de gobierno no conoce límites", ha apreciado.

DESPILFARRO

Azcón ha contado que la resolución del TACPA "es demoledora porque el ir en contra de la ley de ZEC no tiene precedentes, ya que el informe habla de vulneración del principio del legalidad, transparencia y eficacia de recursos públicos, osea despilfarro", ha resumido.

Ha agregado que el informe indica que había alternativas legales, pero ZEC "las ignoró" para deducir que es "ir contra los principios de igualdad, transparencia y eficacia de los recursos públicos".

Azcón ha señalado que la razón jurídica de fondo es que "de no costar un duro ZEC prendía regalar 10 millones de euros a la empresa que se financia con publicidad y es lo que no podía hacer. El contrato cuando se licita recoge que se basa en publicidad, pero luego ZEC dice que regala 10 millones y tribunal le dice que no puede", ha sintetizado.

Antes de concluir ha querido responder a las críticas del alcalde que acusa al PP de "poner palos en las ruedas". Azcón le ha dicho que "quien ha incumplido la ley es el gobierno y tiene que dar explicaciones. Es incomprensible, el mundo al revés porque el que incumple la ley pide explicaciones al que denuncia cuando no se cumplen la leyes y, así, es muy difícil que se llegue a un nivel debate en este Ayuntamiento".

También ha señalado que la Asesoría Jurídica tiene "excepcionales profesionales, pero el director está nombrado a dedo y ha tenido varapalos judiciales que supone hacer el ridículo jurídico y esto debería pararlo el alcalde", ha instado.