El director del MuVIM carga contra la "OPA hostil" del IVAM y dice que defenderá la continuidad del proyecto

22/11/2017 - 14:30

Rius afirma que todo puede ser transferido, "hasta las banderas", pero que no se ha sentado con nadie de Conselleria para hablar de este tema

El director del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), Rafael Company, ha cargado contra la posibilidad de que este centro cultural se transfiera de la Diputación de Valencià a la Generalitat para convertirse en una subsede del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). Company ha calificado esa hipotética operación de "OPA hostil neoliberal por parte de un museo hermano" y ha aconsejado a la dirección del IVAM que, en vez de "soñar" con eliminar un proyecto que recibe más visitantes que el suyo, se centre en recuperar el prestigio y el público.

Además, ha enfatizado que, "si llega el momento, la gente del MuVIM defenderá la continuidad del proyecto del MuVIM, otra cosa es dónde se incardina, eso no nos corresponde a nosotros". "¿Voy a callarme yo? ¿Se va a callar la gente?", ha planteado Company, que ha reflexionado sobre el hecho de que si otra administración asumiera el Museo de Prehistoria "no se le ocurriría transformarlo en Museo de la Naranja".

El máximo responsable del MuVIM, acompañado del diputado de Cultura de la corporación provincial, Xavier Rius, han ofrecido, antes de participar en la presentación de un nuevo mural de la artista Cari Roig, una comparecencia para hablar de las informaciones que apuntan a la posibilidad de que la Diputación traspase el museo de la Ilustración al Consell y que se convierta en una extensión del IVAM.

Ayer mismo, el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, aseguraba que esta es una cuestión que se encuentra en "una forma muy embrionaria" y habrá que tener "conversaciones en el tiempo y ver cómo acaba". Por su parte, desde la Conselleria de Cultura apuntaban que cuando la Diputación tenga diversas posibilidades sobre la mesa las estudiarán para encarar el tema "de la mejor forma posible para todas las partes implicadas".

En su discurso, Rafael Company ha recalcado que la "fuerza actual del MuVIM radica en dos vectores: la absoluta libertad de programación y las miles de personas que lo visitan y lo quieren y que lo han convertido en la referencia museística que es y será". Aquí ha recordado que, por ejemplo, la exposición permanente tiene reservas para visitas escolares todos los días hasta el 11 de mayo.

En la misma línea, ha hecho notar que "los verdaderos dueños de los museos públicos son los públicos que los pagan con sus impuestos". "Y este MuVIM --ha advertido-- ya ha demostrado que cuando se procede contra el sentido común de los públicos, estos responden con el castigo y el absentismo".

"LAS FORMAS SON EL FONDO"

En su opinión, "resulta inconcebible que alguien ajeno a la Diputación imagine nuestro futuro sin contar con nosotros". "Si se nos hubiera ocurrido convertir el IVAM en subsede del MuVIM, se lo hubiéramos dicho a su responsable político o a su director, aunque fuera por cortesía", ha reprochado. Por ello, para Company las formas de proceder --"las formas son el fondo", ha subrayado-- han causado "incerteza y angustia a los trabajadores" del MUVIM. "No nos compensa ser deseados de esa manera", ha aseverado.

También ha recordado que en reiteradas ocasiones desde el MuVIM se ha alabado la labor actual del IVAM. No obstante, le ha recomendado a la dirección de este centro "un cambio de actuación y que antes de soñar con la eliminación de un museo más visitado que el propio, quizás tendría que centrarse en recuperar los públicos y el prestigio" conseguido hace años. Preguntado por si ha hablado estos días con el director del IVAM, José Miguel G. Cortés, Rafael Company ha ironizado al contestar que no y que solo consultó el Facebook y "fue suficiente", ya que en esta red social el museo se hizo eco de la información pero no la desmintió.

"Ahora lo que está en juego --ha proseguido-- no es la titularidad del museo, decisión que cuando llegue el momento tomarán las autoridades oportunas, sino el proyecto del MuVIM como tal".

PROGRAMAS DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Por su parte, el diputado Xavier Rius ha recordado que, de acuerdo a los programas de los partidos que integran el equipo de gobierno de la institución provincial, todo el patrimonio y servicios de la Diputación están sometidos a un estudio para ver la posibilidad de ser transferidos con el fin de "adelgazar" esa administración para mejorar la gestión de los recursos para los ciudadanos. "Todos, hasta las banderas que cuelgan a la entrada de la Diputación, y eso, obviamente, incluye al MuVIM pero también al museo de Etnología o Prehistoria", ha agregado.

Sin embargo, ha afirmado, como diputado de Cultura y portavoz de Compromís, que "en estos momentos" no se ha sentado a hablar "con nadie de la Conselleria de Cultura de la transferencia de ninguno de los servicios de Cultura".

Cuando se le ha preguntado si se opondrá a la "OPA hostil" al MuVIM, Xavier Rius ha reconocido que es la administración que asume una transferencia la que ha de tomar decisiones y no se puede "hipotecar" el futuro de ninguna institución. Pero ha precisado que, como gestor y como ciudadano, no entiende que el MuVIM pueda se una extensión del IVAM. "Y menos ahora, hace unos años puede que sí", ha zanjado.