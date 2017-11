Monago insta a Ambulancias Tenorio a "cumplir al 100%" porque a final de mes "va a cobrar el 100% de lo acordado"

22/11/2017 - 14:40

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha instado a la empresa Ambulancias Tenorio, la nueva adjudicataria del servicio de transporte sanitario terrestre de la región, a "cumplir al 100%" de dicho servicio porque a final de mes "va a cobrar el 100% de lo acordado".

MÉRIDA, 22 (EUROPA PRESS)

Monago, que ha tachado de "culebrón" la situación en la región de dicho servicio desde que lo presta la citada empresa, ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios sobre las reclamaciones de usuarios durante los primeros 15 días del traspaso del servicio.

Así, y en respuesta a las declaraciones del director gerente del SES, Ceciliano Franco, que ha señalado que la entrada de Ambulancias Tenorio en todas las comunidades donde presta sus servicios ha sido "conflictivo" y que por este motivo se esperaba una "época de cierta tensión", Monago ha considerado, en tono irónico, una "novedad en la gestión pública" que cuando se produce una concesión lo normal es que haya "caos" en la prestación de servicios.

"Esto no es lo normal porque va a cobrar 122 millones de euros de los extremeños esta empresa, y esta empresa desde el minuto uno el 1 de noviembre tiene que cumplir al 100 por cien porque a final de mes va a cobrar el 100 por cien de lo acordado", ha aseverado el presidente del PP de Extremadura.

Asimismo, José Antonio Monago ha criticado que hace unos días, en un barrio de Badajoz, un joven "con la cabeza abierta" estuviera "más de una hora" esperando atención, a lo que se une esperas de pacientes con tratamientos oncológicos.

Además, ha considerado que no se puede caer el 6 de noviembre el servidor del 112 porque el mismo está para "atender una situación de emergencia colectiva o catástrofe en Extremadura, no para atender el teléfono de las ambulancias".

También ha criticado Monago que algunos vehículos han sido denunciados por la Guardia Civil por no llevar el seguro obligatorio o por no tener el certificado de transporte sanitario, además de no contar algunos de ellos con balas de oxígeno o desfibriladores.

"Desde que se hace la adjudicación hasta que empieza a trabajar lo normal es que se planifique la puesta en marcha del servicio el 1 de noviembre", ha sostenido.

"Yo lo que quiero es que el señor Vergeles y el señor Vara no sean los directores comerciales de Tenorio, sean los directores comerciales en todo caso del pueblo extremeño", ha concluido.

José Antonio Monago ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras mantener una reunión con el presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.