Moliner pide el cese "fulminante" de Montón y que se disculpe por "ensuciar" el nombre del Provincial

22/11/2017 - 14:50

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha pedido este miércoles al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que cese de forma "fulminante" a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, y que ésta pida perdón por "ensuciar" el nombre del Hospital Provincial.

CASTELLÓN, 22 (EUROPA PRESS)

Moliner ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa tras archivar la Fiscalía las diligencias de investigación penal que se incoaron por la denuncia interpuesta por el gerente del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón sobre presuntas irregularidades en relación con expedientes de contratación y facturas que se habían emitido sin soporte o cobertura contractual en el periodo 2003-2015.

El presidente de la institución provincial ha señalado que la denuncia que se formuló "a instancias de la consellera de Sanidad" era "política", pues -según ha dicho- se hizo cuando estaba próxima la fecha de las elecciones generales y "hay que enmarcarla dentro de la campaña electoral, la cual vino condicionada por la propia denuncia y los ecos que generó".

Moliner ha recordado que durante la campaña electoral la consellera de Sanidad y su equipo recorrieron los medios de comunicación "hablando sin rubor de corrupción en el Hospital Provincial y de un 'pufo' de 25 millones de euros, diciendo que se los habían llevado 'crudos' e intentando colocarme en el foco del problema".

"Era una denuncia que no buscaba otra cosa que tapar cual cortina de humo el desmantelamiento del Hospital Provincial, realidad que se ha consumado", ha indicado Moliner, quien cree que el archivo de las diligencias "pone fin a este triste episodio de absoluta irresponsabilidad pública que ha tratado de enmascarar el mayor ataque a la sanidad pública de Castellón".

DENUNCIA "FALSA"

Además, ha subrayado que ahora se ha demostrado que la denuncia era "falsa", ya que "no se aprecian indicios de delito" y el informe de auditoría de 2016 realizado por la Intervención General de la Generalitat "pone de manifiesto que las prácticas irregulares denunciadas continúan produciéndose".

El presidente de la Diputación ha pedido detener "de forma inmediata" el desmantelamiento del Hospital Provincial y que la consellera de Sanidad "repita el mismo desfile que realizó para acusarnos y señalarme como respondable del 'pufo' para pedir perdón a los ciudadanos por ensuciar el hombre del Hospital Provincial".

Moliner considera que una responsable política que tiene la "irresponsabilidad" de "cometer la imprudencia, desde la mala fe, de lanzar la sarta de acusaciones falsas que lanzó, sabiendo que utilizaba su cargo con beneficio político, no puede ocupar ni minuto más el puesto de máxima responsable de la sanidad pública valenciana".

Así, ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que no deje pasar el pleno del Consell de este viernes sin cesar "de forma fulminante" a la consellera de Sanidad y que ésta no vuelva a ocupar la Presidencia del Consorcio Hospitalario, "ya que quien ha maltratado y vilipendiado el nombre del Hospital Provincial no puede presidir su Consejo".

Preguntado por la apreciación de la fiscal respecto a que los hechos denunciados pudieran constituir irregularidades administrativas y contables, Moliner ha explicado que lo que dice el informe de la Fiscalía es una situación "que se sigue produciendo, pues la Administración pública desgraciadamente puede tener vicios de fondo que hacen que, en determinados ámbitos, sea más o menos difícil poder adecuar todas las contrataciones a los procedimientos, pero no me cabe duda de que los gestores públicos queremos minimizar eso".