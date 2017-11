La Térmica intensifica su apuesta por la provincia malagueña ofertando 108 actividades a los municipios en 2018

La Térmica intensificará para el próximo año 2018 su presencia en la provincia de Málaga añadiendo más actividades a una programación destinada en exclusiva a los municipios malagueños. En total, serán 108 las que se desarrollen, según ha indicado el director de este Centro de Cultura Contemporánea, Salomón Castiel.

El objetivo es, según Castiel, impregnar los municipios con la misma filosofía de La Térmica. "Esta es nuestra apuesta de presente y de futuro", ha subrayado este miércoles en la presentación de la programación del año 2018.

"Hemos apostado siempre fuerte por llevar todas las actividades que hacemos en La Térmica a los municipios de nuestra provincia", ha asegurado, por su parte, el diputado de Cultura, Víctor González.

Así, ha explicado que los municipios que acogerán las actividades de este periodo serán Marbella y San Pedro de Alcántara, Benalmádena, Cártama, Rincón de la Victoria y Cala del Moral, Mijas, Torremolinos, Estepona, Fuengirola, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Coín, Vélez-Málaga y Nerja.

FORMACIÓN

El gran pilar de la programación, según han informado, es su oferta de talleres especializados --prácticos, didácticos, de formación, iniciación o puramente lúdicos- impartidos por profesionales de prestigio, que abordarán diferentes aspectos y ramas del saber y el conocimiento.

Se impartirán 28 tipos de talleres diferentes, con un total de 75 convocatorias en 13 municipios. La mayoría "vienen avalados por el éxito de público ya contrastado en ediciones anteriores, bien en la misma provincia o bien en las instalaciones de La Térmica", han asegurado durante la presentación.

Los talleres, destinados tanto a adultos como a niños, abordan temas que tienen que ver con el aprendizaje de técnicas o estilos de baile, la fabricación de productos de cosmética natural, la serigrafía, 'marketing' de empresas, videojuegos, arqueología, música, artes plásticas, literatura, cocina, mundo 'detox', nutrición y alimentación, edición y filmación para realizar películas, entre otros.

En esta edición se han incorporado los talleres Danza Tribal y Flamenco Oriental; Marketing digital sobre turismo y venta online; Cómo escuchar música clásica; Fabricación de Juguetes ECO con las tres 'r': reducir, reciclar y reutilizar; Ciencia con experimentos locos; La física me suena; Hackeando el videojuego; el taller de poesía Romper el poema; Wordpress para fotógrafos; Jabón artesanal o Serigrafía en camisetas.

En estos talleres, La Térmica financia parte de los mismos para que el alumno sólo tenga que pagar un máximo de diez euros por matrícula, más diez euros en materiales en caso de que sea necesario.

EXPOSICIONES

La actividad que más espectadores ha llevado a los diferentes centros y salas de exposiciones de la provincia adscritas a este programa han sido las exposiciones, han afirmado.

Así, de las cerca de 25.000 personas que participaron en las actividades programadas por La Térmica en 2017 en la provincia, 21.500 personas han visitado alguna de las exposiciones programadas.

En cuanto a los estrenos de exposiciones para 2018, se encuentra 'Capítulos vividos', del fotógrafo Mariano Pozo, donde recopila material de sus viajes a través de la India, Mozambique, Cuba, Rusia, China, Bosnia-Herzegovina, Estados Unidos, Vietnam, España, Francia, Alemania, Grecia, Lituania, Noruega, Portugal, Turquía o Italia.

También se podrá visitar durante el próximo año la exposición 'Obra Gráfica' del maestro del arte abstracto en España, Antoni Tàpies, y que es exclusiva para la provincia. Un recorrido con intención didáctica que comprende 25 piezas de obra gráfica original organizada en tres bloques temáticos: Tàpies grabador, objetos cotidianos y la escritura.

La muestra está comisariada por Antonella Montinaro y podrá contemplarse en Fuengirola, Mijas, Alhaurín de la Torre y Nerja. Otra de las exhibiciones que, según han anunciado, atraerá al gran público es 'Marisol: El Resplandor de un Mito', una selección de las miles de fotografías que César Lucas realizó a lo largo de la carrera de la actriz y cantante malagueña.

El ciclo de exposiciones se completa con la muestra fotográfica 'Atención al tren: Huellas malagueñas de Emilio Rennes (1868-1946)', que reúne la colección de Emilio Rennes, ingeniero de la compañía ferroviaria Andaluces. Michel Rennes, su nieto, junto al comisario de la exposición, Javier Ramírez, han reunido los momentos más relevantes de la historia de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces en Málaga.

NOVEDADES

Una de las novedades más destacadas es la incorporación de ponentes de gran nivel que ofrecerán charlas y conferencias adscritas a ciclos. Para ello, se contará con la participación de personalidades como el teólogo, meditador y arquitecto franciscano Fray Ignacio de la Palabra; o la experta en mindfulness en contextos de salud y monitora de la Escuela de Atención Plena Beatriz Calvo.

Otras de las charlas que tendrán lugar en la nueva programación serán la de la nutricionista y autora de 'bestsellers' sobre los beneficios en la salud de los batidos y zumos verdes, Carla Zaplana; o el cocinero energético y ecológico Rafael Jiménez; la de Astiko --Isabel López-- sobre el tantra y sus beneficios; y la de Lola Morón sobre la aceptación de la muerte y el aprendizaje.

Por otra parte, uno de los bloques de actividades que se estrenará será la proyección de algunos de los documentales musicales internacionales con más prestigio y reconocimiento crítico que se han estrenado en los últimos años gracias a un convenio con el Festival In-Edit, que desde el año 2003 lleva recorriendo el mundo con estrenos, festivales, proyecciones y muestras de los mejores documentales de temática musical que se producen cada año.

En su colaboración para el programa de la Térmica por la provincia, 'In-Edit on Tour', se proyectarán hasta nueve documentales agrupados en tres categorías temáticas: flamenco, grandes nombres y grupos indies.

'The Beatles: All My Loving'; 'Omega: Enrique Morente'; 'La Chana'; 'María Callas'; 'Leonard Cohen: Bird on a wire'; 'The National: Mistaken for strangers'; 'Pulp: a Film about Life, death and supermarkets', y 'Oasis: Supersonic', serán los documentales que se proyectarán en las localidades de Cártama, Torremolinos y Alhaurín de la Torre.