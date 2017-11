Casado descarta la vía bilateral y aboga por "remar todos juntos"

22/11/2017 - 15:31

Cuestiona que los soberanistas pacten en su programa "lo que tiene que hacer la justicia"

CASTELLDEFELS (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha descartado este miércoles una relación bilateral con Catalunya y ha abogado por "remar todos juntos", después de que ERC y JuntsxCat hayan estudiado apostar por pasar a la bilateralidad en sus programas electorales.

"La gente ya no les cree", ha dicho en alusión a los partidos independentistas en declaraciones a los medios tras visitar Castelldefels junto al exalcalde del municipio y número 7 de la candidatura del PP para las elecciones del 21 de diciembre, Manuel Reyes.

Casado ha reivindicado que "la bilateralidad no vino bien en 2009, cuando --el PSOE-- hizo un pacto de financiación que apenas duró unos años, y no viene bien ahora, cuando ya ha visto todo el mundo que la identidad catalana no se puede contraponer contra nadie".

"España es un país plural, creo en el Estado autonómico. No estoy a favor de devolver competencias ni de quitar oportunidades a comunidades autónomas", ha reivindicado Casado, que también ha dicho que la descentralización debe ir acompañada de lealtad institucional y de generosidad entre comunidades.

Casado ve "un poco extraño esto de un bloque independentista con listas separadas, por mucho que vayan cambiando la terminología o fichando independientes", y ha dicho que todos los ciudadanos ya han visto que la independencia solo conlleva fuga de empresas, aislamiento internacional y fractura social.

"Sabemos a lo que conduce todo, no cometamos los errores que ya hemos visto. Por eso el discurso independentista se ha quedado colgado de la brocha, por eso están inventándose la vía bilateral, por eso dicen que la independencia todavía no es posible", ha valorado.

Otro de los puntos que los soberanistas estudian compartir en sus programas electorales es la liberación de los presos: Casado ha defendido la separación de poderes y ha dicho que "es muy difícil que en un programa electoral se pueda pactar lo que tiene que hacer la justicia".

"Vivimos en una democracia con separación de poderes y la justicia es independiente", ha valorado, y ha destacado que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que deben responder por sus actos si son ilegales.

A juicio de Casado, "si una persona tiene una conducta fuera de la ley, tendrá las repercusiones penales que consideren los jueces y los partidos políticos solo pueden respetarlo".

Ha recordado que el PP ha lamentado que se haya tenido que llegar a esta situación y que en numerosas ocasiones ha pedido a los independentistas "que se detuvieran a tiempo".

TRIBUNAL SUPREMO

Al pedírsele una valoración sobre la asunción por parte del Tribunal Supremo de toda la causa relacionada con el referéndum del 1 de octubre, ha insistido en la separación de poderes y en que la obligación de los políticos es "recordar y exigir que se cumpla la ley".

"No puedo valorar lo que haga el Supremo ni la Audiencia Nacional. Eso tiene un cauce penal que ya no depende de nosotros, que estamos en la política", ha defendido, y ha dicho que ahora hay que trabajar para evitar que los hechos se repitan.