El centro de Buñol no informó a Fiscalía del accidente grave de una niña y conselleria investiga "dónde estuvo el fallo"

22/11/2017 - 15:48

El centro de Buñol (València) no informó a la Fiscalía del accidente que sufrió una niña, que se cortó la femoral con un cristal, y estuvo muy grave, y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas investiga "dónde estuvo el fallo".

VALENCIA, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntada por este incidente que se recoge en un informe del ministerio público en el que también se detallan otras "deficiencias" del centro.

"Hubo un accidente con una niña --a finales de septiembre-- y primero se centraron los esfuerzos en atenderla y en que sobreviviera porque fue un accidente bastante grave y así se consiguió", ha manifestado Oltra, quien ha agregado que "gracias" al informe de Fiscalía están averiguando si los cauces de información con el ministerio público "fueron los correctos o no".

La vicepresidenta ha explicado que "normalmente" es el propio centro el que informa de estos incidentes, pero en esta ocasión, ha insistido, "fue un hecho muy angustiante y se centraron los esfuerzos en la situación sanitaria de la niña, en que llegara al hospital con vida y le salvaran", ha reiterado.

"Se le seccionó la femoral --ha añadido-- y eso es algo grave y hay que actuar rápido". "Puede que no se informara en ese momento a la Fiscalía porque estaba todo el mundo en situación de pánico pero se solucionó bien". Oltra ha agregado: "Si la comunicación no llegó, eso no lo podemos arreglar ya. Pero sí saber qué pasó para que no pase en el futuro".

La vicepresidenta ha afirmado que informó de este suceso a los portavoces de los grupos parlamentarios porque "era un hecho grave" y "siempre ha habido voluntad de informar de estas cuestiones", ha aseverado. "Todos los grupos conocían este suceso y si la información no llegó a la Fiscalía hay que ver qué ha pasado", ha reiterado.

TRASLADO A LLÍRIA

Preguntada por el traslado del centro de Buñol a Llíria, Oltra ha informado que depende de cuando estén acabadas las obras, que están siendo dirigidas por el Ayuntamiento y financiadas por la Diputación de València. "En este momento no podemos dar una fecha", ha puntualizado, al tiempo que ha agregado que la voluntad de la conselleria es que el traslado se produzca "cuanto antes".

Oltra ha indicado que se trasladará a Llíria toda la plantilla que tiene actualmente Buñol, que se pactó con los sindicatos. "La ratio de Buñol es menor que la del centro de Monteolivete --que se cerró--, ya que hay más trabajadores por cada niño".

Actualmente, ha informado, se está trabajando en la metodología de trabajo: "A veces no es cuestión de cuántos profesionales hay, sino de cómo se trabaja", ha manifestado. El objetivo que se persigue ahora es que con el personal que hay, se trabaje mejor.

DEFICIENCIAS

Oltra ha manifestado que la conselleria contestará al escrito de Fiscalía porque "se debe solventar un problema que viene de lejos, que no es de ahora, de un sistema muy abandonado", ha lamentado.

La vicepresidenta ha insistido en que en el centro de Buñol se han bajado los ratios de trabajadores respecto a Monteolivete; se ha reforzado en esta quincena en 14 personas más el centro de recepción de menores; y se ha puesto en marcha un plan con trabajadores para buscar unas metodologías y unos protocolos nuevos que ayuden a que el trabajo en la instalación sea el "adecuado" para los niños.

"Hemos solucionado algunas deficiencias que se dicen en el informe --de Fiscalía-- incluso antes de que llegara, como el tema de la seguridad, que entró a funcionar el 1 de noviembre, la ampliación de la plantilla o el arreglo de algunos desperfectos o la puesta en marcha de extintores", ha enumerado.