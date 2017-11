Benlloch (PSPV) renuncia a sus cargos en Diputación al no coincidir su modelo con el de la nueva dirección

22/11/2017 - 15:52

El candidato a la Secretaría General del PSPV en Castellón y alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha renunciado este miércoles a su acta de diputado provincial y, por tanto, a la portavocía del grupo socialista en la Diputación, por "coherencia y principios", puesto que considera que el modelo que ha trabajado en la institución provincial "no coincide con el que tiene la nueva dirección del partido".

CASTELLÓN, 22 (EUROPA PRESS)

Esta decisión se produce después de que el Comité de Garantías del partido haya decidido desestimar la impugnación de la mesa electoral de la población de Bejís (Castellón) que realizaron Benlloch y el también candidato Josep Lluís Grau en el proceso de primarias celebrado el pasado domingo.

Benlloch ha asegurado que acata la resolución del Comité de Garantías, pero no la comparte, aunque ha preferido no recurrir ante al Comité Federal esta "burla" de resolución que se ha dictado por "el bien del partido". "Yo no voy a contribuir a esta sangría, pues nos jugamos cosas muy importantes", ha añadido.

En este sentido, el socialista ha aclarado que ha acatado la decisión del Comité de Garantías porque, para el partido, la resolución es "lo mejor", pero, como jurista, considera que "no hay por donde cogerla". "Si el Comité de Garantías tiene que velar por los procesos y los procedimientos y ayer se inventó uno nuevo, no tiene ningún sentido", ha dicho.

Así, ha criticado que la alcaldesa de Bejís se llevase la urna a su casa y dijera cuando llegó el apoderado que "ya habían votado todos y que, por motivos laborales, decidiera incumplir el horario, el lugar de votación y la garantía de que alguien controle que eso no se produzca". No obstante, ha afirmado que no tiene dudas de que no ha habido presiones al Comité de Garantías, sino que éste ha tomado una "decisión política".

COHERENCIA Y PRINCIPIOS

Benlloch ha recordado que hace dos años y medio, cuando tomó posesión de su acta de diputado, se comprometió a trabajar para que la Diputación fuese el ayuntamiento de ayuntamientos, y que ahora renuncia tras la celebración de primarias del PSPV "no por hacer nada mal, sino por coherencia y principios".

Así ha recordado que a los diputados provinciales los elige cada partido y entiende el PSOE como un "excelente instrumento" para trabajar pero desde las instituciones, "pues sin estar en las instituciones no es un partido útil a la gente". De esta forma, consideraba necesario que el modelo que trabajaba en la Diputación coincidiera con el del partido de la provincia.

Benlloch ha explicado que el modelo con el que se ha presentado ante los militantes es de la "política moderada, reflexiva, dialogante, que tiene un proyecto propio para Castellón, pactista y serio, municipalista, intergeneracional y que evita crear en la Diputación un parlamento más", pero este modelo "no ha sido avalado por mis compañeros de partido", ha lamentado.

El alcalde de Vila-real cree que la provincia de Castellón tiene un "grave problema" que es la división, "pues la capital jamás ha sabido entender ni ejercer un liderazgo positivo, y debe pensar que la provincia es algo más que la capital".

Al respecto, ha señalado que esta realidad "hace que los que tienen que decidir sobre infraestructuras e invertir tengan la excusa perfecta para no hacerlo y este problema -ha añadido- se traslada a los partidos políticos también, "que son un fiel reflejo de esta nefasta estrategia".

Por otra parte, ha subrayado que se va con una sensación de "tristeza" pero también de "felicidad" por haber contribuido a que "cuando vuelva a la Diputación como alcalde se sienta como en su casa", y ha destacado que no está en la misma "por una silla, ni por un cargo, ni por un sueldo", sino para trabajar en lo que cree, por lo que considera que, en estos momentos, su papel no puede ser el de continuar en la institución.

DESAUTORIZADO

Benlloch ha felicitado al nuevo secretario general del PSPV en la provincia, Ernest Blanch, "pues no tenía sentido no hacer coincidir el modelo de Diputación con el de partido. "El liderazgo no me corresponde en estos momentos a mí", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que, al no avalar el modelo en el que ha trabajado, se siente "desautorizado".

"El partido que me eligió hace dos años y medio y ahora no me da la confianza para intentar ser más fuertes, y quedarme en la Diputación sería perjudicar al partido, por lo que no quiero ser un problema y no pondré ningún obstáculo para que el partido tome las decisiones que tenga que tomar de acuerdo con lo que ha elegido", ha añadido.

Preguntado por las diferencias entre su modelo de Diputación y el que defiende la nueva dirección del partido, ha dicho que ha vivido dos años y medio sin dirección política, "pues no entiendo que la dirección política de la provincia se pueda ejercer desde Valencia y teledirigida", y ha señalado que él no entiende la política sin el pacto. Al respecto, ha lamentado que los acuerdos a los que ha llegado con el presidente de la Diputación le han pasado factura.

Benlloch, que ha descartado estar en la nueva Ejecutiva del partido "por desealtad y responsabilidad", ha agradecido el apoyo y cariño que le han dado los medios de comunicación y sus compañeros -tanto del Grupo Socialista como de los otros grupos políticos-, y ha tenido una especial referencia al presidente de la Diputación, Javier Moliner, quien -ha dicho- "ha sabido entender los nuevos tiempos, pues empezamos mal al principio de la legislatura, pero fuimos capaces de llegar a acuerdos".