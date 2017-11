ACPV y las universidades valencianas realizarán un acto conjunto en el cuarto aniversario del cierre de RTVV

22/11/2017 - 16:33

Acció Cultural del País Valencià (RTVV) y las universidades públicas valencianas realizarán un acto conjunto para reclamar medios en lengua propia el próximo 29 de noviembre, día del cuarto aniversario del cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), y para reclamar el inicio "urgente" de la nueva À Punt y la recuperación de las emisiones de TV3 y Catalunya Ràdio.

VALÈNCIA, 22 (EUROPA PRESS)

Según ha informado ACPV en un comunicado, el próximo miércoles hará cuatro años del "abrupto cierre" de RTVV en unas circunstancias "que todos recordamos". Asimismo, este año se cumplen seis años del"final forzado" de las emisiones de TV3 y Catalunya Ràdio en la Comunitat, dos episodios "producto de una manera de gobernar poco respetuosa con la pluralidad informativa, y de espaldas a la lengua y la cultura del pueblo valenciano".

Por ello, señala que ni la entidad ni las universidades públicas valencianas han querido dejar pasar este aniversario y han organizado ese acto conjunto a las 19.00 horas en la sede de la Universitat de València de la calle La Nau, bajo el título 'Necessitem mitjans en la nostra llengua. Defensem la pluralitat informativa'.

Con esta conmemoración quieren denunciar una "triple discriminación" que sufren los valencianos: "sin que una de las dos lenguas oficiales en el País Valencià tenga acceso completoa los medios de comunicación de masas, no hay igualdad lingüística posible"; "sin una radio y televisión valencianas, no hay información de proximidad, ni podemos hablar de autogobierno en un sentido pleno" y "sin el fin del bloqueo de TV3 y Catalunya Ràdio, los ciudadanos no podemos acceder libremente a otros medios de territorios vecinos con la misma lengua".

Por este motivo entienden que es "necesario y urgente" el "pleno funcionamiento" de À Punt y, a la vez, el regreso de la señal de Tv3 y Catalunya Ràdio, unos hechos que "cuentan con una mayoría social favorable" y con el "apoyo explícito" de las Corts Valencianes que aprobaron el acuerdo de reciprocidad de las emisiones de las radiotelevisiones valenciana y catalana, firmado por el expresidente Alberto Fabra.

A su juicio, "se trata de la satisfacción de una demanda necesaria por razones de lengua, autogobierno y libertad y pluralidadinformativa, y de apoyo social e institucional". Además, señala que fue "uno de los compromisos que asumieron los partidos y los grupos parlamentarios que apoyan al actual Gobierno valenciano".

El acto del 29 de noviembre, abierto al público aunque con entrada limitada, contará con las siguientes intervenciones de Isabel Vàzquez, Vicerrectora de Estudios y Política Lingüística de la UV; Joan F. Mira, presidente de ACPV; Javier Marzal, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad, y miembro de laComisión Interuniversitaria a favor de una Radiotelevisión Pública Valenciana; Rosa Maria Yagüe, profesora titular de Economía Aplicada de la UV, y Vicedecana de Participación y Cultura de la Facultad de Economía de la UV y Carles Cortés, vicerrector de Cultura, Deportes y Lenguas de la Universidad de Alicante, entre otros.