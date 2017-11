CROEM y COEC dan su apoyo a la norma transitoria del PGOU de Cartagena

22/11/2017 - 16:52

El Ayuntamiento de Cartagena y los representantes empresariales de la Comarca y la Región han alcanzado el acuerdo de trabajar conjuntamente en diferentes proyectos de vital importancia para el tejido productivo del municipio y de la zona, como son el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el Corredor Mediterráneo, la llegada del AVE, la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) o unas jornadas con las patronales de las autonomías y provincias vecinas.

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Así lo han anunciado la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), José María Albarracín, y el presidente de la Con federación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Pedro Pablo Hernández, tras la reunión que han mantenido este miércoles, una jornada de trabajo que la primera edil ha valorado como "muy positiva y muy fructífera".

Con respecto al PGOU, Castejón ha comentado que se están diseñando "una serie de actuaciones encaminadas a ir trabajando de la mano e intentar estar en disposición de avanzar en el menor plazo posible y que Cartagena pueda tener ese marco normativo que va a posibilitar el desarrollo del municipio".

En este sentido, la regidora se ha referido a las normas transitorias que están permitiendo desbloquear proyectos urbanísticos que no podían salir adelante al haberse tenido que retrotraer al anterior PGOU, de 1987, lo que "estaba dificultando adecuarlos a las necesidades de ahora", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Según ha indicado la alcaldesa, esas normas transitorias se verán el próximo 27 de noviembre en la Comisión de Urbanismo, ahí se aprobarán las alegaciones, y una vez aprobadas irán al Pleno y se elevarán a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

No obstante, la primera edil ha puntualizado que esto no exime al Ejecutivo municipal de seguir avanzando en el documento del nuevo PGOU. "Lo vamos a hacer de una forma en la que todo el mundo pueda seguir participando y aportando pero no podemos seguir perdiendo más el tiempo", ha manifestado Castejón.

La mandataria se ha mostrado dispuesta a "hacerlo rápido, bien, de forma rigurosa y atendiendo al mayor número de intereses". Entiende que este plan se tiene que elaborar "dando la máxima participación a la ciudadanía y a todas las asociaciones que tengan que intervenir" y que el nuevo PGOU "sea ese documento donde el empresariado se pueda sentir identificado". Igualmente, ha reivindicado que "cuando se genere riqueza y una economía vigorosa" se genere también empleo y éste sea "de calidad".

La regidora quiere tener "cuanto antes" sobre la mesa el marco normativo que "va a ayudar a desarrollar proyectos urbanísticos que van a tener su impacto" en la economía local, en el desarrollo del municipio, y que, afirmaba, se va a traducir en "generar empresas, generar puestos de trabajo y por tanto hablar de menos desempleados en el municipio de Cartagena".

INCLUSIÓN DEL VALLE DE ESCOMBRERAS

En la misma línea, ha tratado acerca de la regulación del Valle de Escombreras. Para la alcaldesa es importante "que el Gobierno Regional entienda que es necesaria" para la economía de toda la Comunidad Autónoma. "No podríamos permitirnos el lujo de que otras empresas que quieren instalarse ahí no pudieran hacerlo por falta de regulación", ha explicado, al tiempo que señalaba que "hay muy buena predisposición por parte del Gobierno Regional" para incluir el Valle de Escombreras.

Para Albarracín, la regulación del Valle de Escombreras "es algo fundamental para el tejido productivo y para la Comarca del Campo de Cartagena" y ha asegurado que en ello el Consistorio va a tener toda la "colaboración y predisposición" de los empresarios "para ayudar y tender puentes con la administración regional para que ese trámite sea ágil y que se consiga regular lo antes posible y de la mejor forma".

Todo ello, ha añadido, con el objetivo de "que las empresas puedan establecerse en esa importantísima zona de desarrollo para todo el conjunto de la Región, y particularmente para Cartagena, y para que esas inversiones sigan generando riqueza y empleo".

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Los representantes de la patronal y la mandataria del Ayuntamiento también han abordado en la reunión la inquietud que comparten acerca de infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, la ZAL y el AVE. En esta materia, la alcaldesa ha propuesto hacer un "frente común" en el que ha dejado "muy claro" que tanto en ella como en el Consistorio la patronal va a tener dos aliados.

Castejón ha pedido al Gobierno central "hechos", que empezarían por "reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado" con "una partida presupuestaria" que demostrase la "apuesta decidida del Gobierno de España por unas infraestructuras que para Cartagena son vitales".

"No podemos ser un municipio turístico de primer nivel si no gozamos de las infraestructuras necesarias", ha puntualizado la primera edil.

Asimismo, se ha acordado poner en marcha unas Jornadas Empresariales que contarían con la participación del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, un encuentro que se espera que sirva para compartir experiencias, atraer mucha más inversión en el municipio y que se va a diseñar entre los representantes empresariales y el Ayuntamiento.

Este evento se celebrará alrededor de la primera quincena de febrero y se busca que estén representadas todas las organizaciones empresariales territoriales y provinciales de Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana así como de las provincias de Alicante y Almería.

Por otra parte, habrá también otras jornadas sobre experiencias de zonas de actuaciones logísticas en diferentes municipios con características similares a las de Cartagena y cuyo modelo pueda exportarse a la ciudad portuaria.

PAGOS A PROVEEDORES

La patronal regional y de la comarca también ha trasladado a la alcaldesa su preocupación por los pagos a proveedores por parte de la Administración local. Castejón ha confirmado que ha dado la orden a las concejalías para que se superen las trabas administrativas y la burocracia con tal de que queden resueltos lo antes posible. Su intención, ha matizado, es la de cerrar el año con todos los pagos a proveedores al día, y ha indicado que repasa personalmente cada dos días cómo va.

Albarracín ha celebrado el "compromiso adquirido" para el pago de proveedores, que "es ya una realidad" y estará actualizado en breve.

"Son muchos los retos que tenemos por delante en la Región de Murcia, y en la Comarca de Cartagena en particular, y son retos que tenemos que abordar de una manera conjunta", ha explicado Pedro Pablo Hernández, que ha abogado por el "esfuerzo conjunto" del empresariado y la Administración. "Esta reunión refleja la colaboración necesaria entre empresarios y Administración", ha añadido.

"Hemos podido comprobar en la alcaldesa un empuje extraordinario, unas ganas de resolver todas aquellas cuestiones que están todavía pendientes, tanto aquellas que son de su responsabilidad y las que lo son de otras administraciones, para trabajar de manera conjunta e intentar desbloquearlas y hacerlas realidad, no sólo con voluntad sino también con hechos", ha agregado el presidente de la COEC. Tanto la alcaldesa como ambos representantes de la patronal han coincidido en la buena sintonía que ha reinado en la reunión.