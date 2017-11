La Junta actúa este año en la corrección de 443 apoyos para evitar muerte de aves en tendidos eléctricos

22/11/2017 - 17:02

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha actuado en el presente año 2017 en la corrección de 443 apoyos, previendo asimismo medidas en otros 139, para evitar la muerte de avifauna por la colisión o electrocución con tendidos eléctricos.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

La Junta, que asegura trabajar de forma "incesante" en este particular desde la asunción de las competencias medioambientales en la comunidad, se emplea así en el mantenimiento y la actualización de una base de datos georreferenciada con el registro de las líneas donde se han producido accidentes, así como de los ejemplares que han perdido la vida y de los apoyos que no están adaptados a normativa. Por otro lado, se encuentra en elaboración el segundo inventario de líneas eléctricas aéreas de alta tensión que no se ajusten a las prescripciones técnicas.

El Parlamento andaluz ya aprobó por unanimidad una proposición no de ley (PNL) de Podemos para instar a que se desarrolle un plan de acción "urgente e integral" de estas medidas en función de los datos obtenidos en la identificación de 'puntos negros', el inventario de avifauna muerta y el balance de datos de las líneas eléctricas pendientes de adaptación y/o modificación.

En la PNL, consultada por Europa Press, Podemos señalaba cómo el problema con los tendidos eléctricos vuelve a encabezar la lista de amenazas para la avifauna silvestre, siendo una de las principales causas de mortalidad de las aves, pues todos los años hay gran cantidad de éstas que mueren por electrocución o colisión contra los tendidos eléctricos, estando una gran parte de las especies afectadas por este problema además amenazadas.

La colisión se debe al choque de las aves en vuelo con los cables de la línea eléctrica, siendo el cable de tierra, de menor grosor que los conductores y situados en un plano superior, el principal responsable de las colisiones.

Por otra parte, la mortalidad por electrocución de aves "es un problema tan acuciante que se debe preparar un plan de actuación para la corrección de los miles de kilómetros de tendidos peligrosos que se reparten por la geografía andaluza".

Directrices europeas y normas estatales establecen la necesidad de adoptar medidas que permitan salvaguardar las especies de fauna y, de forma especial, las catalogadas. En áreas con especial riesgo de colisión o electrocución de aves no se deben instalar nuevos tendidos eléctricos aéreos que no sean seguros y se deben modificar los existentes, soterrándolos o instalando marcas visuales --balizas salvapájaros-- y medidas antielectrocución duraderas y eficaces.

"Las grandes compañías eléctricas son las beneficiarias económicas de la explotación de las líneas eléctricas y, por tanto, son las responsables ambientales de la mortalidad de aves que causan con su actividad empresarial: deben por ello asumir el coste de la adecuación de sus instalaciones para compatibilizar su negocio con la conservación de la avifauna", recalcaba la formación morada, que ve necesario, a nivel estatal, el desarrollo de una normativa electrotécnica de aplicación básica en todo el Estado que garantice eficazmente la protección de las aves.

Por todo ello, Podemos ha propuesto continuar con el inventario de los 'puntos negros' de mortalidad de avifauna por electrocución en las líneas eléctricas de todo el territorio andaluz, así como los animales muertos por electrocución y colisión en las líneas eléctricas de todo el territorio andaluz; la publicación del inventario de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes que provocan una significativa y contrastada mortalidad por colisión de aves incluidas en el listado de especies silvestre en régimen de protección especial, y especialmente las amenazadas; y la presentación del balance de datos de las líneas existentes en las zonas Natura 2000 y en las zonas de protección definidas por el decreto por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.