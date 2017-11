ONG piden al Gobierno que "libere" a los migrantes trasladados a la cárcel de Archidona

22/11/2017 - 17:01

La Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, integrada por una veintena de organizaciones, ha reclamado este miércoles al Gobierno que "dé un paso atrás y libere" al medio millar de personas migrantes trasladadas a la cárcel de la localidad malagueña de Archidona (Málaga) entre las que, según han asegurado, "hay al menos un menor".

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

"La medida era y es absolutamente innecesaria y estamos convencidos de que el Ministerio del Interior no ha explorado las vías que tiene para dar respuesta a esta situación", ha afirmado el director de Málaga Acoge, Alejandro Cortina, en rueda de prensa en la que ha revelado que dos abogados de dicho colectivo "constataron este martes en una visita al centro la presencia de un menor entre diez personas entrevistadas".

"Entre los diez internos con los que se entrevistaron los abogados hay un menor de edad. Es una grave irregularidad", ha asegurado Cortina, quien ha instado a la Fiscalía, a la Junta de Andalucía y a todas las administraciones "a que actúen para que sea protegido de acuerdo a nuestra normativa y verifiquen si no hay más menores entre el medio millar de personas internas".

Cortina ha considerado que medidas como estas "criminalizan a la población inmigrante" y se ha preguntado "por qué el Gobierno no recurrió a las vías de ayuda humanitaria para resolver esta situación o por qué no consultó las plazas que existían en otros centros de internamiento en el resto del país".

"Se ha abierto por la vía de los hechos consumados un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional en la cárcel de Archidona, un CIE que en realidad no existe porque la normativa española establece que para su creación tiene que publicarse una orden en el BOE", ha apuntado.

El presidente de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes, Luis Pernía, ha recordado la "experiencia traumática" que supuso el CIE de Málaga, que cerró en 2012, tras 22 años de existencia en los que hubo "circunstancias como intentos de suicidio, violaciones sexuales y varios incendios".

"Los CIE no proveen ni prevén nada para la seguridad de los internos sino que son sitios de sufrimiento humano, son no sitios, cárceles encubiertas", ha subrayado.

Según el portavoz de la Plataforma, Gabriel Ruiz, es una verdadera "barbaridad encarcelar a las personas que vienen a buscarse una vida mejor en nuestro país y que han hecho un viaje en unas condiciones lamentables".

"Le digo al señor ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que se deje de ocio y calefacciones --en referencia a sus declaraciones sobre las instalaciones de la cárcel de Archidona-- en una prisión sin funcionarios ni agua corriente", ha dicho Ruiz, quien ha considerado que "lo único que le ha faltado es tirar las llaves de la cárcel a las aguas del río Gualdalhorce".

Ha subrayado que "Zoido se ha saltado la ley" y ha advertido de que "bajo ningún concepto vamos a aceptar que las personas que vienen en busca de vida mejor sean encarceladas como delincuentes en una prisión a medio terminar, sin garantías jurídicas y sin servicios sociales".

Ruiz ha aprovechado para recordar al Gobierno las "dos mociones refrendadas por su propio partido en la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga en contra de la creación de un Centro Internamiento de Extranjeros en la provincia".

CCOO

Por su parte, desde el sindicato CCOO se han manifestado en contra del internamiento de las personas inmigrantes en el centro penitenciario. Según la organización sindical, "el Ministerio del Interior debe respetar la legislación, estar a la altura que requiere la ayuda humanitaria y salir de la improvisación permanente", han indicado.

La secretaria de Migraciones de CCOO Málaga, Patricia Rodríquez, ha afirmado que "la recepción de las personas inmigrantes es lamentable a pesar de los esfuerzos de las ONG, cuyo trabajo es intachable". "Sin embargo, nuestros políticos no aportan soluciones a la ayuda humanitaria que deberían prestar", ha apuntado.

La dirigente sindical ha señalado, que "los centros de acogida, están masificados y las personas no tienen cubiertas sus necesidades más básicas". "Esto, que también parece estar ocurriendo en la cárcel de Archidona, se agrava por la situación, sin precedentes, de albergar a los inmigrantes en un centro penitenciario, lo que es contrario a la ley", ha incidido.

"Según las últimas informaciones recibidas, no disponen de agua corriente, teniendo que suministrar agua embotellada, no hay intimidad para las entrevistas, y la atención que se presta no ofrece las garantías necesarias", han asegurado desde la organización sindical, por lo que Rodríguez exige que "el juez de instrucción competente, visite las instalaciones de forma inmediata y compruebe las condiciones".

En este sentido, han reclamado "medidas planificadas, entre otras la adecuación de un centro para la recepción de personas inmigrantes en el puerto de Málaga, lo que debiera haberse llevado a cabo ya hace años". "A pesar de los esfuerzos de ONG y sus voluntarios, la recepción de pateras en nuestro puerto, no tienen las condiciones adecuadas", han lamentado.