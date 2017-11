El abogado de la víctima de la supuesta violación grupal, tras escuchar a los acusados: "Mienten como bellacos"

22/11/2017 - 17:26

El abogado de la víctima de la supuesta violación grupal de los Sanfermines, Carlos Bacaicoa, ha afirmado tras escuchar la declaración en el juicio de tres de los acusados que "mienten como bellacos" y ha asegurado que "lo que ellos cuentan no tiene nada que ver con lo que se ve en los vídeos".

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado Bacaicoa a su llegada al Palacio de Justicia esta tarde para asistir a la declaración de los dos últimos acusados, después de que los tres primeros hayan manifestado que los hechos fueron consentidos.

"Ellos han dicho que ella estaba de acuerdo, ni siquiera estamos hablando de un error de prohibición, de que hubiera mandado señales equívocas de que quería o no quería. Ellos han dicho que estaba de acuerdo", ha indicado.

De hecho, en un momento de la declaración, los acusados han asegurado, según este abogado, que la joven denunciante manifestó en la noche en que ocurrieron los hechos que "ella podía con dos y con cinco". "Eso dicen ellos. Pero es una mentira de las más burdas que han dicho. Hay una cosa clarísima por la cual se ve que no dijo esa frase, porque ella siempre habló de cuatro agresores. De haber dicho algo así, hubiera sido 'yo puedo con dos o con cuatro", ha manifestado el letrado.

Carlos Bacaicoa ha señalado que los acusados "no" han podido demostrar que la joven estaba de acuerdo y ha afirmado que "la versión que ellos cuentan no cuadra, queda absolutamente desdicha por los vídeos y por los audios, no puedo decir nada más".

En todo caso, ha dicho que "solamente por tres detalles" que se han puesto de manifiesto en sus declaraciones "tendrían que condenarles", aunque no ha querido concretar más.

Asimismo, ha afirmado que "mienten como bellacos". "Una cosa es que en un procedimiento penal tienen derecho a mentir, porque tienen reconocido ese derecho, y otra cosa es que te pillen en la mentira. Si te pillan en la mentira te tienen que condenar. El 2 de septiembre metieron la pata en la indagatoria y no lo van a poder levantar. Si te pillan mintiendo te caes con todo el equipo, en principio", ha indicado.

Sobre la posibilidad de que haya contradicciones entre la declaración de los cinco acusados, Bacaicoa ha explicado que "ahora mismo es complicado, porque se oyen entre ellos, pero los errores desde le punto de vista de la defensa los han cometido ya antes".

Respecto a la actitud que mantiene los acusados en su declaración, ha manifestado que "aparentemente están muy enteros".