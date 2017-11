21-D.- La CUP advierte a ERC y a JuntsxCat que no renunciará a "la vía unilateral"

22/11/2017 - 17:39

La portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Núria Gibert, ha advertido este miércoles a ERC y a JuntsxCat de que no piensan renunciar a "la vía unilateral", después de que estas dos formaciones les hayan remitido un primer borrador para acordar varios puntos en los programas electorales que elude esta vía y apuesta por la bilateralidad, ha explicado en declaraciones a los periodistas.

JuntsxCat y ERC negociaron hace dos fines de semana nueve puntos que a finales de la semana pasada enviaron a la CUP y éstos los están debatiendo y ya han sacado las primeras conclusiones: están de acuerdo en los aspectos que refieren a la recuperación de derechos políticos y sociales catalanes, a rechazar el artículo 155 de la Constitución y a la liberación de presos, pero califican de "tibias y ambiguas" la referencias a la aplicación de la república catalana.

"La CUP no va a renunciar a la vía unilateral porque sería como renunciar a nuestros postulados. Si cuando te amenazan no haces nada, el mensaje que estás dando es que si te amenazan vas a dejar de moverte y casi de existir. No vamos a renunciar, no a lo que somos, sino tampoco a lo que pensamos", ha expuesto.

