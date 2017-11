La nueva comisaría estará en las inmediaciones del Palacio de Justicia

22/11/2017 - 17:58

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa que se ha resuelto el proyecto ganador de la Comisaría de Policía Local de Gijón. La propuesta seleccionada es Pomares y la ubicación de esta nueva comisaría será en las inmediaciones del Palacio de Justicia.

En marzo o abril se licitará el proyecto y a finales de 2018 "si hay presupuesto podrán empezar la obras. En el caso de no tener presupuesto lo sacaremos adelante mediante modificación presupuestaria", explicó la alcaldesa.

Moriyón explicó que la actual comisaría está ubicada en un edificio catalogado, que aunque exteriormente se ve bien, por dentro no cumple los requisitos que necesita la Policía Local. "La flota de vehículos no cabe dentro de la actual comisaría están aparcados en el exterior, lo que contraviene las normas de seguridad; después están las condiciones en las que trabajan, falta de espacio y los vestuarios no reúnen condiciones", ha explicado.